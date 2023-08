Ste slišali legendarno skladbo Moj mornar v novi preobleki? (VIDEO)

»Brez skrbi, vsi smo še vedno vsak v svojem ansamblu. Ptjči pa je prijateljska naveza, katere namen je samo, da se imamo super v dobri družbi z dobrimi prijatelji. Sicer pa je bilo snemanje takšnih projektov, kot je Moj mornarček, zelo popularne skladbe Helene Blagne, prvi resnejši projekt, čeprav mi, Ptjči, obstajamo že kar precej let,« nam pove Saša Štravs, ob kateri so zbrani še njen mož Rok Štravs, pa Žan Merni, Domen Hohler in Davor Črešnik.

Seveda so glasbeniki za dovoljenje prosili oba avtorja, tako našo divo Heleno Blagne kot tudi Vojka Sfiligoja, in ta sta jim snemanje priredbe odobrila. Glasbeniki so za Mojega mornarčka posneli tudi videospot in se za to podali v Novigrad, kjer sta se jim pri snemanju pridružili še igralki Ana Bombek in Valerija Črešnik. Do zdaj je videospot na portalu youtube dobil že skoraj 40.000 ogledov. No, mi pri časopisu težav z izgovarjavo sicer nimamo, so nas pa fantje in dekle opozorili, da se ime skupine Ptjči izgovarja v čim bolj avtohtonem pohorskem narečju. Vendarle gre za pohorske Ptjče.