»Sodobni moški so zmedeni in nekoristni idioti, ki ne razumejo moškosti«

Igralec Kevin Sorbo, 65 let ima, je tisti mišičnjak, ki je med letoma 1995 in 1999 upodabljal bojevnika Herkula v istoimenski znanstvenofantastični seriji. Za svetlolascem, ki je več kot spretno vihtel meč, so takrat vzdihovale mladenke, mladci pa so si želeli, da bi bili videti kot on. A časi možatih in močnih zvezdnikov so mimo, česar se zaveda tudi Sorbo, ki je nad modernimi hollywoodskimi moškimi več kot razočaran.

Okrcal jih je celo v eseju, ki ga je napisal za ameriško televizijsko mrežo Fox News, v njem pa je hollywoodsko elito označil za bolj papeško od papeža, s čimer si je nakopal kup težav. Sodobne igralce je denimo označil za »nesposobne, zmedene in nekoristne idiote, ki ne razumejo moškosti«. Brez zadržkov je kot takšna izpostavil mladega Timothéeja Chalameta, ki se na dogodkih pojavlja v nežnih bluzah z odprtim hrbtom in pajacih, ter Billyja Porterja, ki je pred leti na podelitev filmskih nagrad oskar prišel v ženski večerni toaleti. »Chalameta je revija GQ leta 2019 razglasila za najbolje oblečenega moškega, a običajno ga lahko vidimo v oblačilih, ki jih vaš ded niti mrtev ne bi oblekel. Kamor koli pogledamo, vidimo pogumne, samozavestne, močne ženske, ki so povsem zasenčile pasivne moške in jih vedno bolj potiskajo v ozadje,« je v eseju med drugim zapisal igralec.

Kevin Sorbo pogreša možatost. FOTO: Instagram

Zmaga feministk

Kot pravi Sorbo, se je moškost znašla v krizi, navdušenje nad androgeno modo pa to krizo le še poglablja. »Ko so se lotile pijače, mamil, videoiger in pornografije ter moškim vse to prepovedale, so feministke zmagale. Tudi če je moški videti možato, a omenjene prepovedi upošteva, je s tem postal pomehkužena vrsta moškega, za katero ženske mislijo, da si jo želijo,« je med drugim dejal 65-letni konservativec, ki ni nikoli skrival svojih prepričanj, zaradi česar, pravi, ga je Hollywood povsem izločil. »Celotna kultura gre v smer, ki mi ni všeč.

Takšne občutljivosti in politične korektnosti še nisem videl in ne zdi se mi prav, da kmalu nihče več ne bo smel nikomur nič povedati naravnost, brez petih slojev celofana,« je pred časom izjavil v enem od radijskih intervjujev. Zaradi tovrstnih izjav ga je zapustil tudi dolgoletni menedžer, ki je priznal, da mu zaradi njegovih konservativnih in krščanskih prepričanj v Hollywoodu težko najde delo. Kevin Sorbo sicer vseskozi dela ter snema vedno nove filme in serije, letos je denimo luč sveta ugledal biografski film o začetkih poslovne poti Jeffa Bezosa, v katerem je manjšo vlogo odigral tudi Sorbo, a uspeha Herkula najverjetneje nikoli ne bo ponovil.