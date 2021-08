Slovenski glasbenik tik pred poroko javnosti sporočil tole (VIDEO)

Tik pred življenjsko prelomnico člana BQLsta brata izdala pesem Ulala. Naredila sta tudi videospot, v njem pa je prikazana celotna zgodba, kako sta se Anej in njegova lepa zaročenkaspoznala. Golobčka bosta usodni da dahnila konec avgusta. »Tik pred veliko prelomnico sem v življenju in ideja, da lahko združim in pokažem del tega, kako se je začela moja zveza ravno v pesmi, ki prav tako z besedami opisuje zgodbo, se mi je zdela posrečena,« je povedal Anej.Bodoči ženin priznava, da dober teden pred poroko že čuti nekaj napetosti. »Živčki že malce delajo, pa ne zato, ker ne bi bil prepričan o odločitvi, ampak se bojim, da ne bi bil ta 'usodni dan' tak, kot sva si ga z Izo zamislila. Od vremena do razmer v državi, ... Upam na najboljše.«V videospotu lahko poslušalci prvič vidijo tudi njun poljub, ki ga je Anej dolgo skrival pred javnostjo. Kako to? »Srce nosim vedno na dlani, nisem pa rad svojega zasebnega življenja kazal javnosti, dokler nisem bil prepričan, da je to to. In tokrat je!«