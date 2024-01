Podprl jih je tudi Janez Janša

V teh dneh je skupina Zvita feltna na smučišču Krvavec premierno zaigrala novo pesem pred znanimi Slovenci in ljubitelji belih strmin. Zasedbo so podprli Jože Potrebuješ, Aleš Bartol, Ines Erbus, Dejan Dogaja, Jaka Peterka, Damjan Murko in tudi direktor in lastnik RTC Krvavec Janez Janša.

»Krvavec že dolgo ni več samo smučišče, ampak je veliko več, in ta multiplikativni učinek, ki ga smučišče lahko da, se kaže tudi v tem, da z veseljem gostimo izvrstne glasbenike. Mislim, da jim je pot odprta v svet in da gre njihova glasbena pot samo še navzgor,« je dejal Janša in se glasbenikom zahvalil, da so Krvavec izbrali za promocijo in snemanje novega videospota.

»Naša največja uspešnica Gin in tonik je poletna skladba in na sploh se dobro počutimo v poletnih ritmih, a tokrat smo sceno obrnili na glavo in zdaj vam končno predstavljamo nov après-ski komad z naslovom Mater je mraz. Prepričani smo namreč, da se ene izmed boljših zabav zgodijo prav na snegu. Ko smo pred dobrim tednom snemali na Krvavcu, je bil res mraz. Termometer je kazal kar –17 stopinj Celzija, ampak smo imeli ob sebi simpatične plesalke, ob katerih smo pozabili na mraz. Verjamemo, da bodo tudi poslušalci pozabili na hladnejše temperature, ko si bodo zavrteli našo novo skladbo,« povedo fantje iz skupine Zvita feltna.

Frontmen Zvite feltne Blaž Gec FOTO: Sven Martič

Blaž in Matic sta učitelja smučanja

Vsi člani skupine so ljubitelji športa, največja navdušenca nad belimi strminami pa sta Blaž in Matic, ki sta tudi učitelja smučanja. »Oba z Blažem kar nekaj časa preživiva na snegu, ampak zadnja leta vse smučarske dni posvetim učenju smučanja in si premalo časa vzamem zase,« pove bobnar Matic Leban.

Medtem ko so predstavljali novo skladbo, so zbrani poplesavali in se odlično zabavali. FOTO: Sven Martič

Pri snemanju tokratnega videospota so sodelovali z ekipo Neo Visuals, to pa je za skupino že devetnajsti videospot. Snemali so na smučišču, pridružili pa sta se jim dve dekleti iz šova Sanjski moški.

»Gondola v dolino nas je čakala še dve uri po zaprtju smučišča, ker smo čakali na sončni zahod, in lahko rečemo, da je bilo vredno, ker so kadri res čudoviti. Žičničarji, hvala,« se še zahvalijo fantje, ki pravijo, da so se v svoji skladbi uprli mrazu.

Nad slišanim sta bila navdušena tudi pevka Ines Erbus in vodja Čukov Jože Potrebuješ. FOTO: Sven Martič

»Tudi če je mraz, vedno obstaja dober razlog za zabavo in smeh. Še nikoli nismo toliko plesali kot na naših après-ski zabavah, ko pozabiš na nizke temperature in slediš noremu ritmu poskočnih komadov, kot je naš,« še pravijo mladi glasbeniki.ž