Skupina Alo!Stari: ostajajo cinični in kritični

Alo!Stari, zastavonoše slovenskega skate punka, so dan po prazniku mam izdali drugi album z zanimivim naslovom Sem prii, nič ti neom!. Naslednik leta 2021 izdanega prvenca Pa kaj te s tao je? prinaša dvanajst skladb, v katerih Alo!Stari ostajajo mariborsko cinični, neprizanesljivi, kritični in neposredni.

In verjetno bodo z drugim albumom zbodli še bolj, kar so nekako pokazali z že izdanimi skladbami.

»Ko smo še kot pubeci hodli ven, je bila vsak vikend vedno ista pesem. Kjerkoli smo že bili, je bila tam tudi družba ljudi, ki so delali probleme. Ko si zaslišal ta famozni 'daj sem prii, nič ti neom' si vedel, da si ga najebal. In potem smo tekli, čim dlje, da nas ne bi dobili. Ko danes pogledamo na te situacije, se nam zdijo ti ljudje točno takšni, kot sta pubeca na naslovnici našega novega albuma. Dva pubeca s cigareto, ki nista imela kaj pametnejšega za početi,« pravijo fantje, ki so z dogodki in spomini iz mladosti opremili in naslovili drugi album.