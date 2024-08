Severina je Mariborčanka (FOTO)

Letni oder Ruše je v soboto zvečer z dalmatinskimi klapami zaključil 25-letnico svojega delovanja. Sicer imata kultura in zabava v enem najlepših naravnih amfiteatrov pri nas skoraj 100-letno zgodovino. Vrhunec je bil nedvomno sobotni koncert hrvaške zvezdnice Severine, ki je zapela pred nabito polnim avditorijem, še prej pa je obiskovalce s smehom, jokom in kruto realnostjo ogreval ​Vlado Novak s predstavo Gajaš.

Vlado Novak ni dočakal Severine, sta ga pa potolažila Urška Repolusk, županja Ruš, ter Janez Osrajnik, podžupan Ruš. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Letni oder Ruše je napolnila do zadnjega kotička. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Severinin dolgoletni menedžer Tomica Petrović in režiserka in producentka Dragica Petrović FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Gajaš in Severina, ki sta sodelovala že pri Petelinjem zajtrku pred več kot 17 leti, se pred tokratnim nastopom nista srečala, saj je ena največjih zvezd na Balkanu v ruški gozd prišla naravnost na oder. Z zvitim gležnjem in hripavim glasom, česar na odru ni pokazala, je približno 1600 obiskovalcev spravila v delirij. V navalu čustev pa je eni izmed obiskovalk za njen rojstni dan podarila kar svojo obleko, ki jo je nosila na koncertu, in publiki priznala, da bi z veseljem imela slovenski potni list, sebe pa je prekrstila v »Mariborko«, kot se je izrazila.

Mariborčan Nikola Podlesnik je zaradi koncerta prekinil dopust v Trogirju. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Aneji Koščak je pevka za 21. rojstni dan z odra obljubila svojo obleko. FOTO: MP Produkcija/pigac.si