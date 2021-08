Seksi žrebec bo Svetnik

Serija naj bi Rogerju Mooru tlakovala pot k franšizi o agentu 007. FOTO: Press Release

Zmes romantike in nevarnosti je bila Valu Kilmerju pisana na kožo. FOTO: Press Release

Serija Svetnik se je na malih zaslonih vrtela med letoma 1962 in 1969.

Ko je​v elegantnih oblačilih vojvode Simona Hastinškega v zgodovinski romanci Bridgerton, začinjeni z izdatno merico seksualne škandaloznosti, privršal na filmsko sceno, je ženskam vzelo dih. Ob pogledu na omamnega lepotca jim je zavrela kri, sploh ko je zapeljeval v precej nazornih in skrajno vročih seksualnih scenah.Britanski igralec je skoraj čez noč postal novi filmski romantični junak, zdaj pa bo romantiki in neverjetni seksualni energiji dodal še nekaj nevarnosti in skrivnostnosti ter se dokončno ustoličil kot ultimativni predmet ženskih fantazij. V moderni preobleki filma Svetnik, v katerem smo leta 1997 v glavni vlogi gledali, se bo Regé-Jean namreč prelevil v Simona Templarja, novodobnega Robina Hooda z vzdevkom Svetnik, ki lovi pokvarjene politike in druge zlikovce, nakradeno bogastvo pa deli z manj srečnimi.Ko je Netflix februarja napovedal drugo sezono serije Bridgerton, so srca milijonov oboževalcev radostno vztrepetala. Že v naslednjem hipu pa je radost uplahnila, saj je odjeknilo, da se privlačni Page ne vrača pred kamere zgodovinske romance. A tako je moralo biti, kajti če se je prva sezona vrtela okoli ljubezni med njegovim likom in ljubko gospodično Daphne Bridgerton v podobi, se bo v prihajajoči sezoni pozornost preusmerila na druga v zvezdah zapisana zaljubljenca.»Tako je bilo načrtovano od začetka. Simon je bil antagonist, ki se spremeni in preobrazi ter zaradi ljubezni do Daphne najde pravega sebe. Za romantični žanr ni pogumnejše reči od te, da postreže s srečnim koncem,« je logiko za svojim odhodom razložil zvezdnik. A hkrati priznal, da je slovo tudi težko, da ga je bilo strah neznanega, ki se je razprostiralo pred njim, in dejstva, da pri drugih projektih morda ne bo našel tako dobrih prijateljev kot med snemanjem Bridgertona. Zdaj pa spoznava, da je strah tudi v resnici znotraj le votel in ga okoli ni nič, saj se je konec serije, ki ga je izstrelila na filmsko nebo, začel izrisovati kot začetek uspešne kariere.Začenši s prvo glavno, pomembnejšo vlogo v filmu Svetnik, zaradi katerega so se ženske pred četrt stoletja (na novo po filmu Top Gun) zaljubile v Vala Kilmerja in zaradi katerega, tedaj v formatu televizijske serije, jepostal naslednikv smokingu najslovitejšega tajnega agenta Jamesa Bonda.Lik Simona Templarja je zrasel v domišljiji pisca, njegovo knjižno serijo pa so v 60. letih pograbili filmski ustvarjalci in ustvarili napeto kriminalno televizijsko serijo, ki ji je življenje v podobi glavnega junaka vdihnil britanski igralec Roger Moore. Prav ta vloga, ki je nekakšna mešanica vohuna, kriminalca in akcijskega junaka, naj bi bila zaslužna za to, da je Moore leta 1973 postal del bondijade in se v zgodovino zapisal kot tisti, ki je največkrat (kar sedemkrat) upodobil tajnega agenta 007 z licenco za ubijanje. In morebiti bo prihajajoči Svetnik vrata v svet bondijade odprl tudi Pageu, saj se je, preden je dobil vlogo v Svetniku, že po tihem šepetalo, da je postavni igralec v igri za novega Bonda, naslednikaZasnova prihajajočega filma je še skrivnost, a scenarij naj bi pisal, producentske vloge pa so prevzeli Page,in, med njimi pa bo zaveden tudi predlani umrli, ki je produciral že originalno filmsko različico s Kilmerjem. O poustvarjanju filma se je namreč začelo govoriti že pred leti, a do lani je bil v igri za naslovnega junaka, ki pa mu je vlogo zdaj potrjeno prevzel Regé-Jean.