Še zadnji veliki posel barab! Živalska tolpa pred največjim izzivom doslej

Prihodnje leto se nečedna dejanja slavnih barab nadaljujejo v novem poglavju animirane akcijske komedije Barabe 2. G. Volk, g. Kača, g. Piranja, g. Morski pes in gdč. Tarantela, ki skušajo zaživeti kot pošteni državljani, bodo prisiljeni opraviti še zadnji posel.

Tudi drugi del je režiral Pierre Perifel, produciral pa Damon Ross. Sorežiser je JP Sans, ki je bil vodja animacije likov pri prvem delu filma, glasbo pa je prispeval za oskarja nominiran skladatelj Daniel Pemberton.

Novi del animiranega filma Barabe 2 ponovno združi zvezdniško igralsko zasedbo in filmske ustvarjalce.

V novem poglavju priznane animirane akcijske komedije studia DreamWorks Animation, ki predstavlja zgodbo mojstrske zločinske tolpe živalskih izobčencev, si barabe poskušajo pridobiti zaupanje in sprejemanje v novem življenju kot dobri fantje, ko jih zločinska skupina samih punc potegne iz pokoja in jih prisili, da opravijo še zadnji posel.

Novi del animiranega filma Barabe 2, ki je posnet po seriji knjižnih uspešnic New York Timesa, avtorja Aarona Blabeyja (v slovenščino imamo prevedenega njegovega Stanka Peško in še dve knjigi), ponovno združi zvezdniško igralsko zasedbo in filmske ustvarjalce. V vlogah barab se vračajo oskarjevec Sam Rockwell kot čedni žepar gospod volk, Marc Maron kot zvita vlomilska kača, Craig Robinson kot mojster preobleke morski pes, dobitnik grammyja Anthony Ramos kot pogumna in nora piranja in dobitnica zlatega globusa Awkwafina kot tehnični genij tarantela, imenovan Mreža.

Novi del animiranega filma je posnet po seriji knjižnih uspešnic New York Timesa. FOTO: Karantanija Cinemas

Še nikoli ni nikomur uspelo tako močno pogrniti pri poskusu biti dober. FOTO: Karantanija Cinemas

Med zvezdniško komično zasedbo so še Zazie Beetz v vlogi Diane Foxington, dobitnik nagrade bafta Richard Ayoade kot profesor Marmelada, dobitnik emmyja Alex Borstein kot šef policije Misty Luggins in Lilly Singh kot Tiffany Fluffit.

7. AVGUSTA se barabe vračajo na sporede kinematografov.

Spomnimo, v prvem delu, ki je na sporede prišel pred dvema letoma, kriminalna ekipa živalskih izobčencev poskuša izvesti najzahtevnejšo prevaro doslej – postati vzorni državljani. A še nikoli ni nikomur uspelo tako močno pogrniti pri poskusu biti dober, kot je barabam. Animirani zlobneži se na redni spored v kinematografe vračajo 7. avgusta 2025. Pri nas bo na ogled v sinhronizirani različici, do takrat pa lahko v doživetjih Barab uživate ob branju stripov Blabeya, ki so prevedeni v slovenščino.