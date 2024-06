Sandra in Nicole bosta spet čarovnici

Igralki Sandra Bullock in Nicole Kidman se po 26 letih dogovarjata za nadaljevanje filma Čarovnije za vsak dan. Film, ki bo sledil klasiki iz leta 1998, so že napovedali pri Warner Bros.

V prvem filmu sta Bullockova in Kidmanova zaigrali kot čarovniški sestri Owens, ki se soočita s prekletstvom, potem ko lik Sandre Bullock Sally nehote drogira in ubije sestrinega nasilnega bivšega fanta, ki ga je odigral postavni Hrvat Goran Višnjić. To sestri prisili, da oživita njegovo truplo. Izvirni film je režiral Griffin Dunne in zgodbo priredil po istoimenskem romanu Alice Hoffman iz leta 1995, scenarij za novi film bo napisal Akiva Goldsman, ki je sodeloval pri pisanju prvega, Bullockova in Kidmanova pa bosta predvidoma sodelovali tudi kot producentki skupaj z Denise Di Novi.

1998. je prišel na velika platna.

Višnjića so večkrat razglasili za najbolj seksi moškega. FOTO: Ethan Miller/Reuters

Oboževalci te srhljivke so začeli o nadaljevanju Čarovnij za vsak dan ugibati v nedeljo, ko je bilo na tiktoku objavljeno, da je film dostopen v digitalni obliki in na voljo za pretakanje na Maxu. Novico so sicer skrivali do ponedeljka, ko so razkrili, da so Čarovnije za vsak dan 2 tudi dejansko v pripravi.

Oboževalci tako filma kot obeh glavnih igralk so se novice razveselili, zdaj pa poskušajo tudi prek družbenih omrežij vplivati na odločevalce, da bi k sodelovanju v drugem delu privabili še druge igralce, ki so nastopili v Čarovnijah za en dan. Gorana Višnjića sicer skorajda zagotovo ne bo, saj je že v prvem filmu umrl kar dvakrat, a glede na to, da sta sestri čarovnici, so mnogi malo za šalo, malo zares predlagali, naj najdejo način, kako ga ponovno oživiti. Višnjić, ki je v filmu igral Jimmyja Angelova po rodu iz Bolgarije, je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja namreč veljal za enega najbolj privlačnih igralcev, leta 1999 ga je revija People razglasila za 'najbolj seksi uvoz', šest let pozneje pa si je prislužil naziv enega najbolj seksi televizijskih igralcev. Njegov zadnji projekt je sicer na velika platna prišel pred dvema letoma, v nadnaravni grozljivki Hellraiser je zaigral hedonističnega milijarderja in poslovneža. Višnjić je leta 2019 nastopil tudi v hrvaškem filmu General, ki ga je režiral njegov tast Antun Vrdoljak; prevzel je glavno vlogo Anteja Gotovine, plačilo pa je zavrnil.