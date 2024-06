Raper v deželi slaščic

Na grajskem vrtu gradu Dvor v središču Preddvora bodo v soboto med 11. in 17. uro znova gostili Festival bombonov Štoflcfest. Ime je dobil po bombonih, ki so jih izdelovali v gostišču v Bašlju; z njimi so se v 50. in 60. letih prejšnjega stoletja sladkali ljudje od blizu in daleč, v promet so šli tudi na smučarskih skokih v Planici.

Za najmlajše so pripravili zabavne igre, tekmovanja, predstave in delavnice. Štoflcfest se bo začel z rapersko interaktivno glasbeno predstavo Repki v izvedbi Roka Terkaja, Igorja Sakside in plesne šole Artifex, nato pa se bodo zvrstile še igrana predstava Rdeča kapica, kamišibaj z legendo o Hudičevem borštu na Zaplati in lutkovna predstava Lev in miška. Bombone štoflc bodo izdelovali člani TD Kokra, člani TD Bašelj bodo izdelovali želatinaste bombone, grajska gospoda z gradu Dvor pa bodo na grajskem vrtu prikazala, kako so jih prodajali v trgovinah v davnih časih. Na voljo bodo tudi v viktorijanski kočiji, na triciklu in malih pisanih starodobnikih.

Za celotno festivalsko ponudbo velja valuta štoflc. En štoflc je vreden en evro. Vstopnine ni, cena za udeležbo na vseh animacijah pa znaša 3 štoflce. Menjalnice bodo na info točkah pri vhodih na grajski vrt gradu Dvor.