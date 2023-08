Radio Jam ima novo (VIDEO)

Radio Jam je glasbena skupina iz Celja in okolice, ki je po daljšem premoru znova aktivna in ustvarja tudi nove skladbe. Trenutno poslušalce razvajajo z novo skladbo Mala moja, ki govori o tem, da včasih pride kakšen dan, ki ni najboljši, niti najlepši, četudi je s soncem obsijan. A je treba vedno gledati naprej in predvsem misliti s svojo glavo. »Ni vse t'ko črno,« je naslov skladbe in o tem so prepričani tudi člani skupine. Dodajajo, da se nikoli ne smeš predati in je treba iti svojo pot naprej. »V tem času to počne veliko premalo ljudi, pa da jih vsaj malo spomnimo na to, to povemo kar v skladbi,« pravijo fantje.

Ko so skladbo posneli, še niti malo niso slutili, kakšna katastrofa bo prizadela velik del Slovenije, a zdi se, da so bili kar malo jasnovidni, saj je zdaj ta pesem kot nalašč za te dni, ko se marsikdo spopada z odpravo posledic škode, ki jo je povzročila vodna ujma. Pesem pa vliva upanje, da nikoli ni nič tako zelo črno, da se ne bi mogli dvigniti z dna. Fantje so sicer leta 2018 posneli prvi studijski album z naslovom Schwitoris. Skupino sestavljajo pevec ​Grega Teršek, kitarist je Uroš Planinc, ki je tudi avtor glasbe in besedila, bas kitarist je Dani Telebar, bobnar pa Matjaž Ključevšek. Za letošnjo zimo pa že napovedujejo izid novega, drugega albuma.