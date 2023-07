Radgonsko poletje 2023: gostili so skupino, ki se je poklonila pokojnemu Akiju

V nadaljevanju Radgonskega poletja 2023, ki se je začelo z nastopom Roberta Petana z gostjo Majo Weiss ter Ethnotripa, je minuli petek pred Mladinskim centrom Gornja Radgona potekal nov izjemen glasbeni dogodek. Nastopila je namreč skupina Yu Generacija, v kateri so moči združili Janez Kranjsky, Urška Mule, Damjan Maroh, Jani Črnko - Crni, Lan Falež in Bruno Vabič. Na Radgonskem poletju so se ob skladbi Parnega valjka Dok je tebe poklonili pokojnemu pevcu Akiju Rahimovskemu. Yu Generacija je na odru stala s številnimi znanimi skupinami in glasbeniki, kot so Crvena jabuka, Prljavo kazalište, Željko Bebek, Riblja čorba, S.A.R.S, Opća opasnost, Zabranjeno pušenje, Peter Lovšin, Bajaga, Vesna Pisarović, Lačni Franz, Zmelkoow, Grupa Vigor, in mnogo drugimi, ves ta čas so ustvarjali tudi svojo glasbo, luč sveta pa je ugledal tudi njihov album z naslovom Prag. Omeniti velja tudi, da so bili navzoči aktivisti Zavoda vozim – Heroji furajo v pižamah, ki so organizirali brezplačne prevoze do doma, s čimer se borijo za čim manj voženj pod vplivom alkohola.