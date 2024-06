Raay in Marjetka nista mogla verjeti, da se je koncert zgodil

Medtem ko se začenja snemanje 10. sezone šova Slovenija ima talent, tečejo pa tudi že priprave na velika šova s prijatelji in talenti v hali Tivoli in dvorani Tabor, se je duo Maraaya odpravil na svojo prvo grajsko turnejo. Začetek je bil sicer kisel, z Bogenšperka so se morali seliti v dvorano, koncert na gradu Sevnica pa je skoraj odpljusknila huda nevihta.

»Še kar ne moreva verjeti, da se je ta koncert sploh zgodil,« pravita Marjetka in Raay in dodajata, da ju je presenetila vztrajnost občinstva. »To se kljub strelam in hudemu nalivu ni pustilo odgnati. Najprej so čakali, nekateri so se kljub vsemu tudi zabavali, ko se je dež začel umirjati, pa so začeli skandirati za spodbudo. Tako kot teden prej v Šmartnem pri Litiji je sledil čudovit koncert, poln čustev, čutila se je močna povezanost med nami, po koncertu pa so naju zasuli z zahvalami, ker smo vztrajali, in pohvalami za izvedbo,« strneta vtise.

Redno vključujeta nenapovedane goste: v Sevnici so ju spremljale prekmurske glasbene boginje Evterpe. FOTO: NEO VISUALS

Pred zakoncema sta še dva razprodana koncerta v Celju in Kranju, zadnja priložnost za prepevanje z njima pod zvezdami pa bo konec avgusta na gradu Vurberk.