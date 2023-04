Prvi dami gledališča skupaj na Ptuju (FOTO)

Ob opisu Milene Zupančič in Nataše Barbare Gračner, dveh največjih slovenskih igralk v tem trenutku, ki ju je Mestno gledališče Ptuj povabilo na enega najbolj polnih odrov s scenografijo, v dramo Nikite Milivojevića Pot neizbrana, ki se pravkar odvija v najstarejšem slovenskem mestu, enostavno zmanjka besed. Besedilo, o katerem je režiser dejal, da v zadnjih tridesetih letih nikoli ni toliko časa preživel skupaj z mamo pod eno streho, je bilo napisano sredi epidemije.

Direktor MGP Peter Srpčič in Vlado Novak, eden najboljših slovenskih igralcev vseh časov, ne spita na lovorikah.

Aleš Novak, umetniški direktor Festivala Borštnikovo srečanje

»Predvsem je to zgodba o osamljenosti, natančneje o spominih in sanjah. Kot kaže, so spomini in sanje tisto edino, kar nam zares pripada. To je drama spominov, izgubljenega časa, ki se ves čas vrača in nas obseda. To, kar se v tej predstavi vrača v življenje, je preteklost,« pravi režiser, ki je mater in hčer izoliral od sveta v eni sobi, polni ostankov življenja.

Nikita Milivojević, scenarist in režiser Poti neizbrane, ter Tadej Golob, eden najbolj vročih slovenskih pisateljev