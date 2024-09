Posneli prvo pesem z novo pevko (VIDEO)

Skupina Vit@vox ustvarja od leta 2018 in ima za sabo več lepo sprejetih radijskih singlov, tokrat pa se občinstvu predstavlja z novostjo, pop rock skladbo Hvala za laži. Spomladi se je spremenila zasedba, v svoje vrste so dobili novo pevko Niko Ožbolt. V skupini menijo, da gre za preplet izkušenih glasbenikov in mladostne vihravosti nove pevke. Vmes so nastopali z že znanim repertoarjem, sedaj pa je napočil trenutek, da posnamejo prvo skladbo v aktualni zasedbi.

Pesem Hvala za laži govori o razočaranju in bolečini, ko človek spozna pravi obraz nekoga, ki mu je slepo zaupal in verjel. Vseeno pa prinaša pozitivno sporočilo, in sicer, da je po takšnem spoznanju pomembno, da se poberemo, obrnemo nov list in z dvignjeno glavo nadaljujemo svoje življenje. Avtor glasbe in teksta je prekaljeni glasbeni maček Dare Kaurič, za miks in produkcijo je odgovoren Zvone Kukec, videospot pa je delo Jakoba Ješelnika.