Pritegnila ga je usoda nesrečne graščakinje (VIDEO)

Denis Trap je mlad, a že prepoznaven pevec in avtor, ki je od svoje zmage na festivalu Slovenska nota pred petimi leti izdal že šest samostojnih pesmi in sodeloval s številnimi glasbeniki. Z mnogimi pa je sodeloval tudi v drugih glasbenih projektih, kot so muzikali in snemanje nadaljevank. Avtor besedila njegove nove pesmi Novi valovi je Leon Oblak, glasbe pa Gal Oblak, dvojec, s katerim Trap sodeluje že dolgo. Tokrat je prvič sodeloval tudi z Gabrom Radojevićem, ki mu je zaupal aranžma.

Pesem Novi valovi je drugačna in napoveduje novo ero Denisovega glasbenega ustvarjanja, prinaša nov glasbeni zven, vizualno pa se naslanja na njegov milje. Ker prihaja iz Šoštanja, ki se ponaša z bogato kulturno in stavbno dediščino, in se tudi sam vse življenje navdušuje nad mogočnimi osebami iz preteklosti in njihovimi usodami, je za prizorišče snemanja videospota, poleg Bohinja z okolico, izbral eno od impozantnih stavb v Šoštanju, znameniti dvorec Gutenbuchel v Ravnah pri Šoštanju.

Denis Trap se navdušuje nad mogočnimi osebami iz preteklosti in njihovimi usodami, zato je za snemanje izbral dvorec Gutenbuchel. FOTO: Žak Pšaker

Njegovi lastniki so se hitro menjavali, leta 1925 pa je graščino kupil znani in vplivni šoštanjski industrialec Franz Woschnagg oziroma po naše Vošnjak, čigar družina je leta 1788 ustanovila svojo prvo usnjarsko delavnico in zasnovala močno industrijo, ki je dajala kruh več sto družinam. Šele po drugi svetovni vojni je začela usnjarska industrija izgubljati pomen, saj jo je nadomestila proizvodnja električne energije.

Pevca je še posebno pritegnila usoda nesrečne Marianne Woschnagg, ki je s svojo osebnostjo in delom bistveno vplivala na podobo dvorca, ki sta ga z možem leta 1931 zunaj in znotraj preuredila in posodobila. Graščina je imela lastno vodno elektrarno, steklenjak, bazen in park, posejan s številnimi eksotičnimi rastlinami. Oblikovala ga je prav Marianna, diplomantka visoke šole za umetnost, ki jo je med drugo svetovno vojno doletela kruta usoda, in domačini še danes pripovedujejo, da njen duh še vedno živi in gospoduje v impozantni stavbi. To pa je bil navdih za mladega pevca.