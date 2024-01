Prišla je nova izvedba legendarne skladbe Bela snežinka (VIDEO)

Največjo slavo je užival v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, ko je nizal uspešnice kot član legendarne zasedbe Rendez-Vous ter na solo poti. Oh, ne, Cherie, Goodbye, Michelle, Prvi rendez-vous, Angel varuh, Koliko solz, Ne laži mi, Moja mala princesa so samo nekatere izmed skladb, ki so postale zimzelene. Tokrat se je Wolf odločil, da preobleče eno najbolj priljubljenih slovenskih zimskih uspešnic.

»Že kot otrok sem Belo snežinko rad prepeval s starši ali ob različnih priložnostih. Še ko sem igral v skupini Rendez-Vous, sem jo s fanti želel posneti, pa se nekako nismo mogli zediniti, da je to pravi tip pesmi za našo skupino. Kot avtor in producent sem v 80. letih delal z raznimi izvajalci, zato sem takrat predlagal zasavski skupini Veter, ki izvira iz mojega Hrastnika, naj posname Belo snežinko,« se spominja Wolf.

Med letoma 1978 in 1982 je tudi sam prepeval v tej skupini in se z njimi prvič predstavil na festivalu Melodije morja in sonca. Pesem Bela snežinka je skupina Veter posnela v studiu Cankarjev dom, jo izdala 16. decembra 1988 ter prodala 28.000 kaset. Aranžma je napisal njihov pevec Vanjo Tomc, producirala pa sta jo Wolf in Tadej Hrušovar.

»Tokrat sem se odločil, da jo tudi sam posnamem in malce aranžmajsko pomladim. Pri tem mi je pomagal naš Zasavec Jani Lipičnik, ki je odličen glasbenik, multiinštrumentalist, producent. Aranžiral in odigral je prelepo verzijo, v katero je zelo lepo vkomponiral tudi naš nacionalni inštrument, harmoniko. Čutil sem, da pesem potrebuje malo hitrejši ritem, da se lažje ob njej zapleše, in tako vam zdaj predstavljam novo preobleko te pesmi, ki mi je zelo pri srcu,« še dodaja glasbenik.