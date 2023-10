Priljubljeni Deejay Time Back In Time se vrača v halo L56

Dean Windisch ali Dean On The Mike je skoraj tri desetletja neutrudno postavljal dance sceno v Sloveniji s svojo radijsko oddajo Deejay Time ter številnimi albumi, ne pozabimo pa niti, lahko bi ji rekli, kar romantične revije Deejay Time, ki je izhajala kar dolgo.

Ne gre le za obujanje spominov, gre za nadaljevanje tradicije koncertov, kajti plesna glasba, ki je med letoma 1990 in 2000 vladala in kraljevala na radijskih valovih, nosi v sebi poseben duh in čar obdobja, ki ga ne bomo nikoli pozabili. Gre namreč za obdobje izdaje prvih zgoščenk, prvih mobitelov, računalniških podvigov, vse te novosti so spremljale vzpon plesne glasbe, ki je vrhunec dosegel ob vstopu v novo tisočletje, njen renome pa sega vse do današnjih dni, ko bi občinstvo želelo začutiti tisto pravo ljubezen do glasbe, ki ga je spremljala skozi otroštvo ali mladostniške dni.

Slogan Roko v ogenj dam za Deejay Time so tako začutili ne le občinstvo, ampak tudi številni nastopajoči na preteklih koncertih Deejay Time Back In Time, nazadnje gostujočih popularnih zasedb Corona, Marvin and Andrea Prezioso, 2 Alive vivian, Groove Coverage, EIFFEL 65, Vili Resnik, Sendi, Victory in California.