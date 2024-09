Prihaja žgečkljiva serija, v kateri sta Zala in Zvezdana dami noči (VIDEO)

Ljubezen, prijateljstvo, seks? Vse od naštetega. 10. oktobra bodo lahko gledalci pokukali v magični svet žametnih skrivnosti, prevar in ljubezenskih iluzij. Originalna serija Hiša ljubezni predstavlja zgodbo bordela, v katerem ni radovednih sosedov, utripajočih neonskih napisov ali sumljivih strank. Ustvarjalci so prvi del drznega projekta medijem predstavili v ljubljanskem Nebu in obljubili, da nas bo serija z odlično zasedbo popeljala v prvi slovenski bordel v vsej svoji legalni slavi.

Igralska zasedba

Kaj se torej dogaja za štirimi rdeče tapeciranimi stenami? Matej Puc je Mare, nespretni mali prevarant, ki ima načrt, Karin Komljanec pa je njegova bistra sestra Suzi. Odločita se, da bosta združila skupino družbenih odpadnikov in odprla bordel. Dami noči sta Karmen, ki jo igra Zala Djurić, in Dolores, ki jo upodobi Zvezdana Mlakar. Ker pa hiša zadovolji oba spola, je za ženske najbolj zaželena roba Sandi, v vlogo katerega je stopil Luka Cimprič.

Zvezdana Mlakar, ki se je nedavno vrnila s potovanja po Južni Ameriki, je nastopila v vlogi dame noči Dolores. FOTO: mediaspeed.net

Tukaj pa so še sarkastična receptorka Pia (Mila Fürst), ki skrbi za varnost in organizacijo, Edo (Aleksandar Rajaković), Maretov najboljši prijatelj in nekdanji mož Suzi, ter pretkani Leon (Gregor Gruden), ki pridno izkorišča Maretovo odvisnost od stav, denarja in tveganj.

Igralci Matej Puc, Karin Komljanec in Gregor Gruden so se odlično znašli v nadvse zanimivih vlogah. FOTO: mediaspeed.net

Čeprav Hiša ljubezni prinaša veliko smeha, bo na mizo vrgla tudi nekaj težjih vprašanj. Moralne dileme, ljubezni – prve, druge in tiste pozabljene – odnose med spoloma in, jasno, denar.

Režiserja Sanja Raičević in Luka Štigl FOTO: mediaspeed.net