Prihaja slovenska mladinska kriminalka

Jeseni prihaja v kinematografe nova družinska kriminalna drama Tartinijev ključ, nad katero je režijsko taktirko vihtel naš filmar Vinci Vogue Anžlovar, ki je scenarij prilagodil po istoimenskem romanu Romana Kukoviča. V glavnih vlogah so odlični mladi igralci Svit Šturbej, Ella Lapajne in Maks Kerševan, nastopa pa tudi glasbena skupina LPS, ki nas je predlani zastopala na Evroviziji in je za prihajajoči film posnela singla Počakaj me in Nekaj novega.

Filmska zgodba nas popelje v poletni Piran, kjer se križajo poti otrok iz različnih družbenih okolij. Na Tartinijevem trgu se spoznajo domačin Mario, ki živi z babico, Robert iz poletne kolonije, ki se v družini sooča z alkoholizmom ter nasiljem, in Barbara, ki je v družinskem apartmaju na počitnicah z očetom in njegovo partnerico. In prav tu, na piranskem osrednjem trgu, se zaradi SMS-sporočila, ki ga po nesreči prejme Barbara, začne njihova skupna avantura. Sporočilo jih vodi do prve uganke, ki ji sledi niz dogodivščin, povezanih s srednjeveškimi skrivnostmi Pirana.

Režiser je scenarij prilagodil po knjigi Romana Kukoviča. FOTO: Slovenski Filmski Center/Blade Production

24. oktobra bo v kinematografih.

Poletna najstniška romanca

Toda skrivnost, ki jo želijo razvozlati trije mladi protagonisti, rešujeta tudi karikirana bandita Grandemare v podobi Gorana Navojca in Jofa, ki ga igra Jurij Drevenšek, ki vesta, kaj se skriva za vsemi ugankami in koliko je skrivnost vredna. Vzporedno razrešujejo uganke, banditoma pa pri tem za pošteno plačilo pomaga tudi bistri brezdomec Ariel. Tega je upodobil Primož Pirnat. Otroci se med pustolovščino zbližajo in doživijo pravo poletno najstniško romanco.

Režiser Anžlovar je o nastajanju družinske kriminalne drame dejal, da je imel veliko srečo pri izbiri glavnih treh igralcev, ki »nosijo celotno težo filma. Med njimi in med nami se je spletla super energija in kljub mladosti so svoje vloge odigrali zrelo in profesionalno.« Dodal je še, da je imel srečo z izbiro avtorske in tehnične ekipe, epizodisti ter antagonisti in direktorjem filma, ki je izpeljal zahteven logistični zalogaj.

Nastopa tudi naša fantovska skupina LPS. FOTO: Andres Putting (ebu)

Literarna predloga Romana Kukoviča je sicer priporočena za bralno značko šestega razreda osnovne šole. Večplastnost filma pa omogoča podajanje šolske snovi na osnovi filmske materije – od spoznavanja kulturne dediščine in glasbene vzgoje do zgodovinskega razvoja obmorskih mest in same primorske arhitekture. Nekatere šole so ga tako že uvrstile v učne programe za šolsko leto 2024/2025.

Tartinijev ključ je Anžlovarjev šesti celovečerni film, že montažna verzija pa je bila novembra lani uvrščena na filmski festival Tallinn Black Nights Film Festival, in sicer v sekcijo Filmi v nastajanju (Work in progress – just films).