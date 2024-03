Prihaja legendarna rock skupina Slade. V Sloveniji bodo igrali s prijatelji

V ptujski Areni Campus Sava se jutri obeta zanimiv koncert. Na slovenskem odru bo nastopila legendarna angleška rock skupina Slade. In to še ni vse! Za goste so si namreč izbrali kar slovenski band. In ti niso ne naključni ne kdor koli. S Slade bo namreč nastopila skupina Get Back. Slovenski rockerji, ki so uspešni tudi v tujini in katerih skladbe predvajajo radijske postaje v več tujih državah.

Zato je naravnost nuja legendarne Britance povprašati o slovenskem bendu. »Vedno je odlično, ko igraš z različnimi skupinami in kolegi na koncertih v tujini. Get Back je zelo dober band. Zelo lepo je slišati tudi, ko pravijo, da so naši oboževalci in da so se na svoji poti zgledovali tudi po Slade. Veselimo se nastopa z njimi na Ptuju,« nam je povedal glavni vokalist in kitarist Dave Hill.

Z legendami na ptujskem odru tudi na tujem uspešni Slovenci Get Back FOTO: Arhiv skupine Get Back

Da drži, da so se na svoji poti zgledovali tudi po Slade, pritrjuje Branko Potočnik iz Get Back. »Sam denimo jih že dolgo spremljam in so res legende. Na sceni so že 54 let, tako da njihovo glasbo dobro poznam. Lahko rečem samo: kapo dol,« pravi. Get Back pa niso edini glasbeniki, ki so se zgledovali po britanskih kolegih. »Nekateri od največjih rock bandov na svetu so mi rekli, da so začeli igrati na kitare in se odločili za glasbo, ker so imeli radi našo glasbo. Slade smo skupina, ki je trdo delala za uspeh. Sami smo ustvarjali svojo glasbo. Prav tako smo imeli fantastičnega producenta Chasa Chandlerja, ki nam je pomagal do uspeha. To smo vedno povedali,« dodaja Hill.

Žal brez privilegijev

Slade so na odru že praznovali abrahama, a nič ne kaže, da bi razmišljali o slovesu. Prav nasprotno. Pravijo, da še zdaleč niso rekli zadnje in da so kljub potovanjem, ki z leti postajajo napornejša, vse prej kot utrujeni. Kakšni so njihovi izzivi? Kaj bo v prihodnosti? »Zame osebno je tudi po 50 letih še vedno izziv glasba kot takšna, bodisi za band bodisi zame. Ustvarjam tudi solistični album, kar je zagotovo svojevrstni izziv. Če me sprašujete o prihodnosti – ta je vedno neznanka. Nobenega dvoma pa ni, da bom vedno v glasbi. S skladbami skupine in tudi s svojim solo albumom. Ta bo nekaj novega in drugačnega, upam, da bo oboževalcem všeč,« pravi Hill.

Dave Hill po več kot 50 letih v glasbi ustvarja tudi solo album. FOTO: Arhiv skupine Slade

Petdeset let je dolga doba za vsako skupino. Tudi v Slade se je članstvo spreminjalo, od ustanovnih članov je v njej danes le še Hill. Zadnji član sedanje postave Alex Bines se je bandu pridružil leta 2020. Kakšen zalogaj je usklajevati se med dvema članoma, ki imata tako različni kilometrini? So to težave? »Sploh ne. Smo neverjeten band s super fanti. Zelo dobro nam gre v takšni sestavi. In kar je najpomembneje, tudi zvenimo odlično,« pojasni Dave Hill.

Čeprav je v skupini po mnenju oboževalcev Hill bog in batina, sam pravi, da to ni res. Ima kakšne privilegije? »Žal ne, nobenih, pa se jih ne bi branil,« odgovarja v smehu.

Že zelo dolgo se jih drži sloves banda za rock romantiko. Se sami tudi vidijo tako? »Smo močna rock skupina z velikimi rockovskimi skladbami. Naše rock balade, oblačila in vse drugo so osnova za vznemirljivost in zabavo tudi danes. Sedemdeseta pa so bila res glamurozna,« se spominja.

So zelo zanimiva skupina. Njihova najbolj znana skladba je namreč božične narave – Merry Christmas. Paradoks? »Šestdeseta in sedemdeseta leta so bila fantastičen čas za biti v bandu in ustvarjati glasbo. Delali smo tako, da smo poskusili tudi kaj drugega. Vedno pa kot skupina. Omenjena skladba je nekaj takšnega, ena takih stvari. Drugo je naključje, povezano s publiko,« razloži.

Kaj pa novi Slade? Se obeta ali je že kakšen naslednik? Kakšna je perspektiva mladih? »Danes so časi povsem drugačni. Živimo v svetu tehnologije. Ne glede na to, kakšen je svet, so tudi danes nove skupine. Precej jih je zelo dobrih. Nemalo jih je inspiriranih tudi z našo glasbo. Vedno bodo nove skupine, novi glasbeniki in nova glasba. Tako je narejen ta svet in takšno je življenje,« meni Hill.

Obožuje gramofonske plošče

V zadnjem času se spet vračajo nekoč priljubljene gramofonske plošče. Vse več glasbenikov albume izdaja tudi na vinilkah. »Odrasel sem z vinilnimi gramofonskimi ploščami. Menim, da je čudovito, da se vračajo. Še vedno zvenijo odlično, seveda na pravem gramofonu. Tudi Slade smo na novo izdali nekatere albume iz preteklosti na vinilkah,« pove Hill.

Kakšno pa je zasebno življenje najbolj prepoznavnega člana Slade? »Zdaj bo že 60 let, odkar nastopam, in še vedno mi je v veselje. Moj srečni kraj je družina. Kadar le lahko, uživam proč od dela. Družina je prva in bo vedno najpomembnejša stvar v mojem življenju.«

In za konec, Slovenija in slovenski oboževalci? Kakšno sporočilo zanje? »Seveda! Keep on Rockin'! Pa lepe pozdrave do koncerta,« je sklenil legendarni kitarist.