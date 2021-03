Prihaja 700. del Simpsonovih

Šov presežkov



Po novem temnopoltim likom posojajo glas le temnopolti igralci. FOTO: Fox

Simpsonovi še naprej podirajo rekorde.

Z 32 sezonami se Simpsonovi, zabavna risanka o družini iz Springfielda, uvrščajo na prvo mesto med serijami, ki so predvajane v najbolj gledanem televizijskem terminu, druga po vrsti Zakon in red: Enota za posebne primere pa je z 22 sezonami daleč pod njimi. Tuji mediji pa poročajo, da televizijska hiša Fox že pripravlja še 33. in 34. sezono. Že v tej sezoni pa bo risanka zaznamovala prav poseben mejnik, 700. epizodo, ki bo na sporedu 21. marca.Odkar so v etru, Simpsonovi podirajo rekorde in navdušujejo s posebnimi dosežki. V žepu imajo dva Guinnessova rekorda, za najdlje neprekinjeno trajajoči animirani igrani TV-program in serijo z najbolj številčno gostujočo igralsko zasedbo. Za emmyja so bili nominirani kar 85-krat, 32 kipcev pa jim je uspelo tudi osvojiti. Ameriška revija Time je leta 1999 Simpsonove proglasila za najboljšo serijo stoletja. Peterica glavnih junakov – oče Homer, mama Marge, sin Bart ter hčeri Lisa in Maggie – ima na hollywoodskem pločniku slavnih svojo zvezdo. Tudi če bo 34. sezona zadnja v zgodovini serije, jo bo še vedno težko prekositi, saj se bo lahko pohvalila s skupno 757 epizodami. Simpsonove je televizijska mreža Fox sicer nameravala ukiniti že po 30. sezoni, a si je nato premislila. Odobritev novih dveh sezon je razveselila ekipo, še posebno ustvarjalca. »Vsi smo navdušeni, da prihajajo novi deli, in načrtujemo kup velikih presenečenj,« je dejal. »Homer bo izgubil lase, Milhouse bo dobil kontaktne leče, Bart pa bo praznoval deseti rojstni dan že 33. zapovrstjo,« se je pošalil. V seriji so junija 2020 zagotovili, da temnopoltih likov ne bodo več igrali beli igralci.Simpsonovi so se na televiziji prvič pojavili 17. decembra 1989. Groening je peterico glavnih junakov poimenoval po članih svoje družine, razen svojega alter ega Barta, ki bi v originalu moral biti Matt. Poleg serije imajo Simpsonovi tudi svoj film The Simpsons Movie, ki je bil posnet leta 2007. Vsi liki v Simpsonovih, razen boga, so narisani s štirimi prsti – bog jih ima pet. Eden od stranskih likov, klovn Krusty, bi moral biti sprva le preoblečen Homer, a je postal samostojen lik. Risanka, ki zagovarja pristne vrednote, kot sta družina in prijateljstvo, pogosto buri duhove, saj smeši zastarele in okostenele poglede na svet, tu in tam pa se dotakne tudi politike. Nekdanja prva dama ZDAje nekoč dejala, da so Simpsonovi »najbolj neumna stvar, kar jih je kdaj videla«. Poleg prebivalcev Springfielda se v risanki večkrat pojavijo tudi resnične znane osebe v risani verziji, ki jim glasove posodijo njihovi originalni lastniki. V preteklosti so v Simpsonovih med drugim sodelovaliterin. Kako zelo so gledalci like počlovečili, priča podatek, da je bil Bart edini fikcijski lik, ki se je kdaj v zgodovini uvrstil na lestvico 100 najvplivnejših ljudi v reviji Time. Marge Simpson pa je bila leta 2009 upodobljena na naslovnici Playboya. Glava Simpsonove družine Homer ima celo svoj elektronski naslov.Pravice za Simpsonove ima televizijska mreža Fox in ne namerava se jim prav kmalu odreči. Trenutno imajo podpisano pogodbo do leta 2082. Kljub temu da je Fox njihov lastnik, pa imajo ustvarjalci serije svobodo, da se norčujejo tudi iz njih. Šale na temo Foxa v epizodah niso nobena redkost. Biti član igralske ekipe Simpsonovih je donosen poklic. Glavni igralci za vsako serijo prejmejo skoraj 250.000 evrov.