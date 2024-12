Praznični dobrodelni koncert za Knezove v Laškem

December je tradicionalno mesec, ko pomislimo tudi na tiste, ki jih je življenje tako ali drugače prizadelo. Ena od družin v laški občini, ki je v požaru pred dobrim mesecem utrpela veliko škodo, so Knezovi iz Sedraža. Zato se je porodila pobuda, da bi zanjo priredili praznični dobrodelni koncert.

11. decembra bo na odru šopek nastopajočih.

Ta bo v sredo, 11. decembra, ob 19. uri v dvorani Thermane Laško, povezovala ga bo Nina Pader Topole, nastopil pa bo šopek glasbenikov, večinoma domačinov iz Laškega pa tudi Radeč, kjer deluje več vrhunskih ansamblov in uspešnih posameznikov, ki so na sceni prisotni že dolgo.

To so ansambel Okrogli muzikantje, Kvintet Dori, ansambel Brez skrbi, Nagajivi Tris iz Radeč, zapel bo tudi kvartet Duh, za glasbeno spremljavo bodo poskrbeli salonski orkester Lucky& the Pipes, Laška pihalna godba z mažoretami, zaplesali bodo folkloristi KD Anton Tanc, ubrano pa zapeli tudi Združeni pevski zbori.

Vstopnine ne bo, zbirali se bodo le prostovoljni prispevki.