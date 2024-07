Poletje je čas za mladinske filme, snemajo se kar štirje novi

Slovenski mladinski filmi se pogosteje kot filmi za odraslo publiko zapišejo v srca gledalcev in mnogi izmed njih imajo status kultnih. Le kdo se ne razneži in navduši ob Kekcu, Sreči na vrvici ali taborniški uspešnici Gremo mi po svoje?

Odlična novica je, da trenutno poteka snemanje kar štirih novih slovenskih mladinskih filmov. Eden od njih je posnet po zgodbi pisateljice mladinskih uspešnic Janje Vidmar in enako kot knjiga nosi naslov Elvis Škorc – genialni štor. Film, ki nastaja s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, režira priznani režiser Boris Jurjaševič, ta se je med drugim podpisal tudi pod prvo epizodo priljubljene kriminalke Primeri inšpektorja Vrenka (2021). Zgodba se vrti okrog najstnika Elvisa, ki se spopada s težavami z odraščanjem ter ločitvijo staršev. Rad izumlja, vendar so njegovi izumi večinoma neuporabni. Pri puncah nima sreče, zagleda pa se prav v najlepše dekle na šoli. Scenarij za film je napisala Vidmarjeva.

Anžlovarjev Tartinijev ključ pride na velika platna oktobra. FOTO: Marko Feist

Tako Elvisa kot še en mladinski film v nastajanju, koprodukcijski film Bučko, ki poteka pod taktirko slovenske koproducentke Ide Weiss (Senca Studio), bomo predvidoma kmalu gledali v kinematografih. Bučka režirata bošnjaška režiserka Marina Andree Škop in Slovakinja Vanda Raymanova, ki sta z Weissovo sodelovali že pri filmu Kapa. Bučko je napeta zgodba o skrivnostnem izginotju staršev desetletne Alise, ki ima avtističnega brata Milana.

Slovenski filmski center opozarja

V fazi pred distribucijo oziroma tik pred festivalskimi premierami sta mladinska filma Igrišča ne damo v režiji Klemena Dvornika in Tartinijev ključ, ki ga je režiral Vinci Vogue Anžlovar. V filmu Igrišča ne damo se Alma z očetom preseli v novo sosesko, ki je skejtarsko gnezdo sošolke Lune, s katero se sprva ne razume, nato pa ju združi skupno poslanstvo: obe želita preprečiti rušenje igrišča pred blokom. Časa imata zgolj en teden. Film bo 11. avgusta doživel svetovno premiero na festivalu v švicarskem Locarnu. V Sloveniji ga bomo v kinematografih premierno videli 9. septembra. Igrišča ne damo! je slovensko-češko-hrvaško-srbska koprodukcija, ki so jo finančno podprli SFC, RTV Slovenija, Češki filmski sklad, Hrvaški avdiovizualni center ter srbsko ministrstvo za kulturo in Filmski center Srbije. Scenarij je napisala Dora Šustić. V Tartinijevem ključu eno od treh glavnih vlog igra sin igralke in profesorice na AGRFT Nataše Barbare Gračner in Branka Šturbeja, Svit Šturbej. Gre za mladinsko kriminalko, ki je nastala po istoimenski literarni uspešnici Romana Kukoviča. Scenarij je med karanteno napisal režiser Anžlovar. Film je nastal v produkciji Zavoda Blade produkcija in koprodukciji RTV Slovenija, s pomočjo Filmskega studia Viba film ter finančno podporo SFC.

Na velika platna v kratkem pride Tartinijev ključ Vincija Vogua Anžlovarja.

Slovenski filmski center opozarja, da je bilo v preteklih letih manj novih slovenskih mladinskih filmov, zato so bili nanje v zadnjih letih na javnih razpisih še posebno pozorni.