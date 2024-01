Poleg violine še oživljanje. Vsestranski kralj valčkov (FOTO)

Andre Rieu je znan kot kralj valčkov, saj s svojim orkestrom že leta z velikim in nezmanjšanim uspehom nastopa na turnejah po svetu. Večkrat je bil tudi v Sloveniji, kjer bo naslednjič nastopil novembra letos v ljubljanskih Stožicah in kjer ga med drugim označujejo za ljubljenca občinstva.

Glasba in igranje sta njegovo delo in življenjski navdih, a glasba ni edina stvar v maestrovem življenju. Kadar ni na turnejah, kadar je doma, glasbo postavi na stranski tir. »Tudi glasbila se morajo spočiti,« se je pošalil v enem od številnih intervjujev.

Znanje postopka oživljanja pogosto odloča o življenju.

Ko ni vaj in koncertov, rad poprime za kuhalnico, prav tako uživa na domačem vrtu. Včasih ga lahko vidimo kje v kakšni vlogi, v kakršni si ga ne predstavljamo na prvo žogo, a zato še prijetneje preseneti. Eden takšnih dogodkov se je pripetil v nizozemskem Limburgu. Sloviti maestro je sicer prišel nastopit, obenem pa je pripravil presenečenje. To je sledilo po njegovem nastopu z orkestrom in mlado pevko Emmo Kok. Približno 2000 zbranim otrokom v dvorani so namreč pripravili hitri tečaj postopka oživljanja.

Povsod pride prav

Kombinacija nastopa in tečaja se morda komu na prvi pogled zdi nenavadna, a Rieuju prav nič. Meni, da postopke oživljanja še vedno obvlada premalo ljudi, čeprav lahko še kako prav pridejo prav kjer koli in kadar koli. Znanje postopka oživljanja rešuje življenja, saj je zelo pogosto tako, da o preživetju koga odloča prav ta spretnost kot vmesna vez do prihoda reševalcev.

… nato pa se je pridružil otrokom v dvorani.

Glasbeni virtuoz bo k nam ponovno prišel novembra.

Pritegniti pozornost tako velikega števila otrok ni bilo lahko, a z glasbo je šlo lažje. Prav poseben odziv pa je bil, ko se je med mladino v dvorani spustil sam maestro. Tudi Rieu se je namreč preizkusil, kako mu gre od rok oživljanje, s tem pa opogumil marsikaterega boječega in sramežljivega otroka, da je pogumno poskusil tudi sam.

Rieu poziva vse vlade ter šolske in izobraževalne ustanove, da to usposabljanje vključijo v svoje izobraževalne programe, saj je korist tega znanja neprecenljiva. V dvorani se mu je pridružila pevska gostja Emma Kok. Tudi sama je pokleknila k lutkam in poskusila, kako se oživlja ponesrečenca. Kokova bo gostja tudi na Rieujevem koncertu v Stožicah novembra.