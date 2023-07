Pokal Postojnske jame je osvojila Maša iz Brezja pod Nanosom (FOTO)

Glasbena šola Vilija Marinška, Turistično društvo Postojna in družba Postojnska jama so tudi letos pripravili tekmovanje harmonikarjev za pokal Postojnske jame. Potekalo je v sklopu letošnjega, že 30. Furmanskega praznika, ki je že tradicionalna in vseslovenska prireditev postojnskega Turističnega društva, ki letos praznuje 140-letnico delovanja. Po Postojni je tudi letos potekal konjeniški spektakel s povorko, v kateri so bili številni konjeniki. V sklopu Furmanskega praznika pa je tudi letos potekalo tekmovanje harmonikarjev, ki igrajo na diatonično, klavirsko ali kromatično harmoniko. Letošnjega se je udeležilo 26 harmonikarjev in harmonikark, med katerimi je bila najmlajša udeleženka sedemletna Lara Ivančič, najstarejši pa 75-letni Zlatko Mohorič.

Harmonikarji so bili razdeljeni v tri starostne kategorije. V kategoriji najmlajših, starih do 11 let, je bil najboljši harmonikar Matevž Japelj iz Studenega pri Postojni. V kategoriji od 12 do 15 let je slavil Anžej Krapež iz Cerknega, v kategoriji nad 18 let pa Marko Vatovec iz Brezovice pri Kozini. Komisija, v kateri so bili Niko Poles, harmonikar ansambla Primorski fantje, David Penko iz ansambla Fantje spod Šilentabra ter Vili Marinšek, harmonikar in vodja ansambla Erazem, je ocenjevala nastop, zahtevnost skladbe ter dinamiko in seveda njeno tehnično izvedbo.

Poleg najboljših v posameznih kategorijah so podelili tudi nagrado za najboljšo ljudsko izvedbo.

Slednjo je prejel Luka Debevc iz Ivanjega sela, medtem ko je postala absolutna zmagovalka tekmovanja za pokal postojnske jame harmonikarka Maša Skvarča iz Brezja pod Nanosom, sicer varovanka harmonikarja Matica Štavarja iz glasbenega centra Akordium. Maša Skvarča, ki se je udeležila že več harmonikarskih tekmovanj in je tudi članica Kulturnega društva Kraška harmonika, je doslej osvojila že več nagrad in pokalov. Med drugim si je zlato priznanje in prvo mesto v svoji kategoriji priigrala na tekmovanju harmonikarjev za Šegovčevo plaketo, ki je sredi junija potekalo v Slovenj Gradcu.

Nastopajoče so ocenjevali harmonikarji (z leve) David Penko (Fantje spod Šilentabra), Niko Poles (Primorski fantje) in Vili Marinšek (ansambel Erazem). FOTOGRAFIJE: osebni arhiv