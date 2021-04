Pojoča nuna bo še superbabica

Ameriška igralka že piše scenarij za nov film, v katerem bo zaigrala starejšo temnopolto superherojko.

Zapela bo še v tretje

Sredi 80. let prejšnjega stoletja je prebivalce izmišljenega mesta že varovala superbabica.

LETO 1991 se bo eni izmed najbolj znanih ameriških igralkza vedno vtisnilo v spomin. Takrat je namreč na podelitvi ameriških filmskih nagrad oskar prejela ta med igralci najbolj zaželeni zlati kipec. In sicer za najboljšo žensko stransko vlogo v romantično-fantazijskem trilerju Duh (Ghost), v katerem sta glavno vlogo odigralain od leta 2009 pokojni igralec. Goldbergova je upodobila jasnovidko Odo Mae Brown, ki lahko edina neutolažljivi Molly posreduje Samovo sporočilo iz onstranstva. Ta se namreč po nasilni smrti kot duh k njej obrne po pomoč.Slavna 65-letna ameriška igralka, ki je filmsko občinstvo zabavala tudi kot pojoča nuna v dveh filmih Nune pojejo (Sister act), 30 let po prejemu oskarja snuje nove vloge. Razkrila je, da piše scenarij o starejši temnopolti superherojki, ki pa bi jo rada odigrala sama.»Od otroštva sem obsedena s superheroji. Ti ves čas varujejo svet. Ampak ali veste, kdo bo zares rešil svet? Stara temnopolta ženska,« je Goldbergova pred dnevi povedala za ameriško revijo Variety.​Očitno bo postala nova superbabica. Pred 36 leti smo na televizijskih zaslonih že lahko spremljali starejšo žensko, sicer belopolto, ki je imela zares neverjetno moč. Superbabico je v istoimenski britanski televizijski nadaljevanki (Super Gran) iz leta 1985 igrala škotska igralka. Z nadnaravnimi sposobnostmi je pred kriminalci varovala prebivalce izmišljenega mesta Chiselton​.Goldbergova gledalcev ne bo razveseljevala le s svojo supermočjo, ampak tudi v tretjem nadaljevanju filma Nune pojejo (Sister Act 3). Predvajan bo izključno na platformi Disney+. »To je res zabaven film,« je prepričana 65-letnica.Le nekaj dni pred podelitvijo oskarjev, ki je po srednjeevropskem času potekalo danes zgodaj zjutraj, se je spominjala trenutkov izpred 30 let, ko je uspešno premagala štiri preostale nominirane igralke:iz filma Goljufi (The Grifters),iz filma Divji v srcu (Wild at Heart),iz filma Pleše z volkovi (Dances With Wolves) teriz filma Dobri fantje (Goodfellas). »Vse smo dobro opravile svoje delo. In vsaka od nas bi ga lahko dobila. Prepričana sem, da tudi nobena ne bi bila jezna na tisto, ki bi ga prejela,« pravi igralka.