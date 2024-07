Pojejo v narečju, ki ga govori le še 500 ljudi

Glasbena skupina koroških Slovencev Bališ je pred dnevi objavila priredbo Rock Me Amadeus avstrijskega glasbenega zvezdnika Falca. Skupina, ki ustvarja že skoraj četrt stoletja, prepeva v obirskem narečju, ki ga danes na avstrijskem Koroškem govori le še približno 500 ljudi, kot je pojasnil bobnar in avtor besedil Marko Stern.

Bališ je v sicer skoraj 25-letni ustvarjalni dobi sodeloval s številnimi domačimi (Vlado Kreslin, Pero Lovšin, Big Foot Mama, Hladno pivo, Siddharta ...) in tujimi izvajalci (Bob Geldof, Nine Below Zero, Eric Bibb, Louisiana Red, Willi Resetarits, Helmut Bibl, Andy Bartosh, Bluesbreakers). Tokrat se klanjajo najuspešnejšemu avstrijskemu izvajalcu, Falcu.

Velika želja članov je, da bi se jim na stežaj odprla vrata tudi v Sloveniji. ​

Pesem je skoraj 40 let po nastanku zazvenela v samosvoji narečni interpretaciji. Tudi tokrat je kot producent in mojster zvočne obdelave deloval Žare Pak, pri miksu pa je sodeloval Janez Križaj, ki je v preteklosti med drugim vplival na zvok skupine Laibach. Tako letošnje poletje prinaša novo glasbo skupine Bališ, ki za priredbo hita Rock Me Amadeus predstavlja istoimenski videospot umetnice Verene Repar. Pri ustvarjanju novega hita sodelujejo številni glasbeniki, posneli pa so ga v Voxon Arsu v Nonči vasi ter v studiu KIF-KIF v Ljubljani.

Imajo se za rock bend, nekatere recenzije pa govorijo o indierocku. FOTO: Stefan Reichman

V zasedbi sicer nikoli ne počivajo, saj za prihodnje leto, ko bodo proslavili četrt stoletja delovanja (to bo 1. aprila 2025), skupina napoveduje nov album. Velika želja članov je, da bi se za njihov rock na stežaj odprla vrata tudi v Sloveniji. Kot poudarja Marko, se glasbeno najdejo v tradiciji avstrijskega popa, čeprav so Slovenci, pojejo pa tudi v enem od manjšinskih jezikov avstrijske države. Imajo se za rock bend, čeprav nekatere recenzije govorijo tudi o indierocku. Kot je še pojasnil, se v njihovi glasbi zrcalijo vplivi 70., 80. in 90. let prejšnjega stoletja, v produkcijah pa jih producent Žare Pak posodobi in odene v, »kot bi rekli na tej strani meje, sodoben moderen gvant«.

Ker so člani Marko, Rudi, Norbert, Dani, Izi in Davorin pripadniki slovenske manjšine v Avstriji, so se vse od začetka zavzemali za izraz v lastnem jeziku, saj so prepričani, da je samo tako možen avtentičen in pristen dostop do umetniškega ustvarjanja.

In od kod ime Bališ? Bališ je bilo nekdaj vse imetje hlapcev in dekel, ki so ga nosili od delodajalca do delodajalca. Ni bil velik, včasih ga skorajda ni bilo, hlapci in dekle pa so bili pogosto pesniško ali glasbeno nadarjeni, in v prenesenem smislu bališ v tej tradiciji živi naprej. In kot ima skupina še zapisano na spletni strani: Bališ ustvarja glasbo za glavo in srce, ki se ne vdaja smernicam. Sami se označujejo za glasbeni rock dragulj mednarodnega razumevanja, in to ne samo med Slovenijo in avstrijsko Koroško.