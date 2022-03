Poglejte, kako se Poskočni muzikanti znajdejo za štedilnikom (VIDEO)

»Končno je pred nami obdobje, kot smo ga živeli v času pred korono,« so navdušeni Poskočni muzikanti, ki so pred dnevi svetu premierno predstavili pesem in videospot z naslovom Cuk'r moj. In ja, v videospotu je mogoče videti veliko sladkorja in sladkosti vseh vrst.

Nika Mulej in Marko Dajčer sta zaljubljen par v videospotu.

»Sladke stvari so vedno del našega življenja. To so veselje, jok, ljubezen, minljivost, a vsako čustvo je deležno sladkosti. Naša tokratna sladkost je ljubezen. Želimo si, da ta pozitivna zgodba, ki smo jo pripravili za vas, spremlja naša življenja ne glede na to, kako smo si ljudje različni. Imejmo se radi,« pravijo poskočni Dejan, Joži, Lovro, Martin in Nejc, ki upajo, da bo skladba Cuk'r moj pri vseh prebudila pozitivno energijo in nas ponesla v prihodnost z mislijo, da ljubezen na koncu premaga vse. Predvsem pa so Poskočni muzikanti ponosni, da nadaljujejo začrtano pot.

Ena od teh smernic je tudi njihova avtorska glasba. Novo skladbo je ustvaril njihov Martin Juhart, ki je avtor melodije, za besedilo pa je poskrbel njihov dolgoletni glasbeni prijatelj in mojster verzov Rok Lunaček. Za aranžma je poskrbel Zvone Tomac, ki se je pod skladbo podpisal tudi kot producent. »Skladba Cuk'r moj je nastala spontano in je v nas takoj vzbudila prijetna čustva in nostalgijo. Zato smo prepričani, da bo všeč tudi poslušalcem, saj gre odlično v uho,« se nadejajo Poskočni muzikanti. No, dokaz, da je videospot, ki je nastal v sodelovanju s produkcijo Neo Visuals, zares eden boljših, pa je tudi izjemna gledanost, saj je v zgolj dveh dneh po nedeljski premieri dosegel že skoraj 40.000 ogledov.

Sladke stvari so vedno del našega življenja. To so veselje, jok, ljubezen, minljivost, a vsako čustvo je deležno sladkosti.

Morda tudi zaradi zaljubljenega para, ki sta ga odigrala Nika Mulej in Marko Dajčer, ki jima je družbo delal ljubek psiček pasme pomeranec. Pri snemanju pa so poskočni še posebno uživali v profesionalni kuhinji Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije, kjer so združili glasbo in kulinariko. Poskočni upajo, da se bo ta čas podaljšal v poletje, ko bo več nastopov in se boste lahko z njimi tudi podružili.