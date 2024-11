Po slovesu od Magnetov poje sam

Miha Balažič, pevec legendarne prekmurske skupine Magnet, ki je lani ob petdesetletnici delovanja sklenila glasbeno pot, in to na dogodku Moč glasbe nas združuje, ki ga je obiskalo več kot 1500 ljudi, te dni predstavlja prvo solistično skladbo z naslovom Ona je kul. Glasbo zanjo je napisal Zvone Hranjec, kitarist skupine Chateau in prve postave skupine Šank Rocka, pod besedilo pa se je podpisal Igor Pirkovič. »Skladba ima zapomnljivo besedilo in gre hitro v uho, kar je pri publiki pomembno,« meni Balažič, ki je posnel tudi videospot, in to v Ljutomeru. V njem nastopa tudi simpatična domačinka Tinka. Pesem bo prvič zapel 1. decembra na koncertnem snemanju TV-oddaje Moč glasbe nas združuje v športni dvorani Benedikt, kjer se je lani skupina Magnet, v kateri je zaslovel, tudi poslovila.