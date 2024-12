Po sceni potujejo že 40 let

Kosovelov dom Sežana, kjer je v Veliki galeriji Ivana Varla na ogled razstava Klementine Golija z naslovom Nova dimenzija, v Mali galeriji Mira Kranjca pa razstava slikarke Pšenice Kovačič z naslovom Najzmaj (uradno odprtje bo 15. januarja), je leto 2024 sklenil z gledališko predstavo Vidkova srajčica, nastopom baletne skupine divaških baletnikov in sprejemom dedka Mraza v okviru Medobčinskega društva prijateljev mladine Sežana.

Na tradicionalni novoletni koncert so v goste povabili skupino Avtomobili, ki številnih obiskovalcev ni pustila ravnodušnih, saj njihove pesmi zaznamujejo čustvena globina, melodična lahkotnost in brezčasnost. Novogoriška skupina, ki jo sestavljajo pevec in glavni avtor Marko Vuksanović, David Morgan (bobni), Boštjan Andrejc - Bushy (kitara), Uroš Trebižan (bas) in Mirko Vuksanović (klaviature), deluje že 42 let. Tokrat so predstavili najnovejši dvojni album z naslovom Potujemo, kjer so zbrane največje uspešnice ob 40. obletnici izida prve zgoščenke.

Ena najbolj izvirnih pop rock skupin na Slovenskem je razveselila tudi kraško občinstvo, ki jim je namenilo obilen aplavz. Direktorica Kosovelovega doma Katja Jordan je izrekla veliko zadovoljstvo ob uspešnem zaključku leta vsem sodelavcem, umetnikom in občinstvu.