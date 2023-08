Po polni beograjski in zagrebški Areni želi ta Hrvatica napolniti Stožice

Hrvaška pevka Jelena Rozga je ena najbolj priljubljenih glasbenic na območju nekdanje Jugoslavije. To sredo praznuje 45 let. »Ponovila bi vse. Tudi napake, ki so brez dvoma bile, ker se iz njih učimo. Ni bilo lahko, bili so težki dnevi in solze, a kot pravijo, sreča spremlja pogumne,« pravi o tem, kaj bi Jelena pri teh letih svetovala mladi Jeleni, ki je pred desetletji začenjala pevsko pot. O spremembi in razširitvi repertoarja ne razmišlja, tudi o tem, da bi zaplavala v kakšne druge zvrsti, ne. »Držim se glasbe, ki mi je pri srcu. Ne vidim se v drugih zvrsteh, ne glede na to, kako priljubljene so. Nastaja nova skladba, jeseni nadaljujem turnejo, ves čas pa seveda nastopam,« pravi Hrvatica, ki je ves čas javno izpostavljena.

»V prvi vrsti sem pevka. Je pa normalno, da se oglasim takrat, ko je treba. Še posebno če lahko pomagam nedolžnim ali ogroženim. Dobro je, da izkoristiš svoj glas in platforme, da bi ozavestil čim več ljudi o različnih tematikah. Upam, da bo tega čedalje več,« pravi pevka, ki je večkrat javno spregovorila o svojem zdravju, natančneje o bolezni ščitnice. »Dobivam veliko sporočil in trudim se pomagati. Poslušam nasvete ljudi, ki se soočajo z enakimi zadevami, rada podam svoje mnenje. Veliko ljudi ima težave s hormoni in s tem se nedvomno ni lahko boriti. Naučila sem se, da moraš poslušati svoje telo. Vsak ima drugačne simptome in ravnati je treba skupaj z navodili zdravnikov,« pravi o udejstvovanju na tem področju in o pomoči, za katero se ljudje obračajo tudi nanjo.

Jelena ves čas nastopa. FOTO: promocijski material

Zelo dobro pozna bolezen in vse, kar ta prinaša s seboj. Zaradi narave dela ne more izkoristiti bolniškega dopusta, namesto nje namreč na oder ne more stopiti kakšna druga kolegica. »Včasih se znajdem bolje, drugič malo manj. Tudi, ko nisem najboljše, stisnem zobe in grem na oder. Nikoli še nisem odpovedala koncerta zaradi zdravstvenega počutja,« pravi Hrvatica, ki ji je Slovenija izjemno pri srcu. Po polni beograjski in zagrebški Areni si želi stopiti na oder dvorane Stožice in jo napolniti do zadnjega kotička. »Velike arene so velik izziv. Tega res si res zelo želela in po tem hrepenela dolga leta. Občutek, ko stojiš pred toliko ljudmi, je neverjeten. Je pa velika obveznost, ki terja večmesečne priprave in veliko vaje, a mi niti za trenutek ni bilo žal. Prepričana sem, da bi bilo tako tudi v Stožicah,« pravi pevka, ki ne skriva, da sanja o velikem koncertu tudi pri nas.