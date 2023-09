Po motoristični nesreči zvezdnik okreva, a ima zlomljeno nogo, medenico in gleženj

Družina in prijatelji francoskega igralca Mathieua Kassovitza, ki je igral v filmih Amelie, Sovraštvo in Peti element, so si oddahnili. Po zvezdnikovi motoristični nesreči v nedeljo je bilo njegovo stanje po prvih informacijah zaradi resnih poškodb skrb vzbujajoče, zdaj pa je zunaj nevarnosti.

Francoski zvezdnik, ki mu je film Sovraštvo, pod katerega se je podpisal tudi kot režiser in scenarist, pri le 27 letih prinesel nagrado cezar za najboljši film ter so ga zanj ovenčali tudi s palmo na cannskem filmskem festivalu, se je v hitre jeklene konjičke zaljubil precej pozno. »Nase sem vedno bolj kot na športnika gledal kot na intelektualca,« je opisal samega sebe. Morda se je Kassovitz zato šele v srednjih letih preizkusil v vožnji z motorji. In se takoj navdušil. »Všeč so mi motorji, všeč mi je tehnična plat tega, kako z njimi rokovati,« je razložil in razkril, da je vozniško dovoljenje dobil pri 40 letih. Zdaj je prav zaradi te ljubezni pristal v bolnišnici.

Vožnja se za igralca, ki se je v Spielbergovem filmu München prelevil v Mosadovega strokovnjaka za eksploziv, tokrat ni končala dobro. FOTO: Karen Ballard

Ko je drvel na poligonu južno od Pariza, je trčil v drugo vozilo.

Med motorističnim urjenjem

Nesreča se je zgodila med motorističnim urjenjem za njegovo naslednjo vlogo. Ko je drvel na poligonu južno od Pariza, je trčil v drugo vozilo. Sila udarca ga je katapultirala s sedeža in po prvih informacijah naj bi si pri strahovitem padcu zlomil medenico ter si poškodoval nogo in glavo, a se je v bolnišnici izkazalo, da ga je rešila čelada.

»Operacije so bile uspešne,« je sporočil igralčev oče in razkril, da so mu zaradi zlomov in drugih poškodb operirali nogo, gleženj in medenico. »Zdaj ga čaka povsem običajno okrevanje po tovrstnih poškodbah. Veliko bo moral počivati in nato začeti rehabilitacijo in telovadbo.« Ob novici, da bo s 56-letnim igralcem vse v redu, pa si je verjetno najbolj oddahnila njegova hči, ki je očetovo nesrečo celo videla. V tistih usodnih in strašnih sekundah se je na motorju za njim namreč vozila z enim izmed inštruktorjev.

Moral je na tri operacije. FOTO: Graham Whitby Boot, startraksphot