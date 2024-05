Razkriti rezultati polfinalnih glasovanj: številke so šokantne

Dan po evrovizijskem spektaklu je EBU razkrila rezultate obeh polfinalnih večerov. Ti razkrivajo, da je v prvem polfinalu slavila Hrvaška, na drugem mestu je bila po glasovih gledalcev Ukrajina, tretja Irska. Slovenija je v polfinalu zasedla deveto mesto, Srbija se je uvrstila na deseto. V drugem polfinalnem večeru je največ glasov gledalcev dobila Izraelka, na drugem mestu je bil kasneje diskvalificirani Nizozemec, Švicar je bil v polfinalu uvrščen šele na četrto mesto.

Kako je glasovala Slovenija?

Največ točk je Slovenija podelila Franciji – 19. 12 točk je Francoz dobil od slovenske žirije, sedem točk od gledalcev. Slovenski gledalci so največ glasov namenili Hrvatu, žirija mu je poklonila šest točk. V finalu je žirija Švicarju namenila 10 točk, občinstvo pa štiri točke.

Točke gledalcev:

12 – Hrvaška, 10 – Izrael, 8 – Ukrajina, 7 – Francija, 6 – Ciper, 5 – Srbija, 4 – Švica, 3 – Italija, 2 – Irska, 1 – Švedska.

Točke žirije:

12 – Francija, 10 – Švica, 8 – Portugalska, 7 – Armenija, 6 – Hrvaška, 5 – Luksemburg, 4 – Srbija, 3 – Italija, 2 – Grčija, 1 – Irska.

Kdo je v finalu glasoval za Slovenijo?

Za Raiven so najbolj glasovali Hrvati, ki so ji podelili 10 točk. Od srbskih gledalcev je prejela dve točki. 10 točk je Raiven podelila tudi hrvaška žirija, 3 Azerbajdžan in dve Albanija.