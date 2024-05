Zadovoljna Elda Viler, z veseljem stopi na tehtnico (Suzy)

Tako je nekaj kilogramov vitkejša v pomlad vstopila tudi legendarna pevka. »Kar nekaj časa so me mučili kilogrami, ki so se mi nabrali z leti. Starejši je človek, teže se jih znebi,« pravi Elda Viler, ki bo letos praznovala 80. rojstni dan.

Okroglo obletnico bo dočakala še bolj elegantna in v novih oblačilih, saj ji na srečo kar nekaj starih ni več prav. Hujšanja se je lotila pred meseci, pri tem ji je pomagala hčerka Ana Dežman, ki mamo z veseljem spremlja na odrih in za njimi. Priskrbela ji je prehranska dopolnila, pevka pa se je držala navodil. Kljub manj kilogramom je njen glas ostal enak – oboževalce še vedno z veseljem razveseljuje s svojimi uspešnicami.