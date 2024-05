Praznik Darje Groznik. Okrogla obletnica je prišla nepričakovano (Suzy)

Ena najboljših slovenskih radijskih novinark in urednic, Darja Groznik je ženska z zlatim srcem. Poleg novinarstva, ki ga obožuje, že dolga leta vodi Zvezo prijateljev mladine, organizacijo, ki je v 70 letih delovanja podprla in pomagala na deset tisoče otrokom. Ves čas je v pogonu in zaposlena.

In tako ji je kar 'pobegnil' osebni jubilej. Ker je tako aktivna, vitalna in polna energije, niti njeni najbližji niso mogli verjeti, da je januarja dopolnila 60 let.

»Počasi se mi pozna 'leto izdelave'. Vendar se trudim biti v čim boljši kondiciji, zato poskušam čim večkrat v svoj urnik umestiti še telesno aktivnost. Uživam v tenisu, golfu, plavanju, žal mi zmanjkuje časa za kolesarjenje. Rada uživam v dobri hrani in kakšnem kozarcu vina, vendar se temu ne želim odrekati v prid izklesanemu telesu,« je povedala. Praznovanje jo še čaka, saj bosta zabavo naredila skupaj z možem Borisom, ki ga v kratkem tudi čaka okrogla obletnica.