Izjemna življenjska zgodba Tatjane Blažič: Naučila sem se živeti s seboj (Suzy)

Iz tihega otroka, ki so mu vse prepovedovali, se je z veliko trme, strasti in odločnosti razvila v modro žensko, ki je preživela tudi hudo nesrečo na Baliju, zaradi katere je skoraj ostala brez noge. Pomagala si je sama, za dokončno ozdravljenje je kolesarila do Dubrovnika, del (samo)spoznavanja je bilo tudi njeno 60-dnevno bivanje v gozdu. Samosvoja Štajerka brez dlake na jeziku je tako izjemna, da je njeno zgodbo težko spraviti na le nekaj strani. Je prava zakladnica najglobljih resnic in modrosti, ki jih je, dokler ni usvojila lekcije, velikokrat boleče izkusila. Ko si je pozdravila nogo,...