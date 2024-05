Matej Mohorič tudi z božjo pomočjo do največjih zmag

V minulih letih je svet spoznal slovenske kolesarje in okusil njihovo moč. Vsi po vrsti so fejst fantje, niti 29-letni Matej Mohorič, doma iz gorenjske vasice Podblica, ni izjema. Matej je tisti kolesar, ki se je lani po zmagi na 19. etapi na Tour de France zjokal in priznal, da je svet kolesarstva krut, na vrhu pa je prostor le za enega. A Matejevo bistvo niso le zmage na progi, pa naj bo asfalt ali makadam, kjer je tudi svetovni prvak, srčni Matej zmaguje tudi s svojo fundacijo, s katero pomaga mladim kolesarjem in socialno ogroženim. Ni bilo vsem dano, da imajo pot, kot jo je imel sam. Tega...