Po filmske in kulinarične užitke v Zagreb, kino je postavljen na prostem

Ljubitelji filmov in gastronomije se lahko v teh dneh na enem mestu naužijete tako duhovne kot posvetne hrane. Food Film Festival Zagreb by Coca Cola v hrvaškem glavnem mestu je sicer bolj zabavne narave in je namenjen splošni publiki, pa vendar bo med večnimi filmskimi klasikami in sodobnimi uspešnicami gotovo našel kaj zase tudi bolj izbirčen gledalec. Dodatna mikavna plat festivala, ki letos poteka že desetič, je lokacija: kino je postavljen pod zvezdami, v Parku dr. Franja Tuđmana.

Festival bo postregel s popularnimi filmi, ki so zaznamovali čas od štiridesetih let prejšnjega stoletja naprej.

Na festivalu, ki poteka od 29. avgusta do 7. septembra, si bo mogoče ogledati popularne filme, ki so zaznamovali čas od štiridesetih let prejšnjega stoletja dalje. Med drugim kultno Casablanco (1942) s Humphreyjem Bogartom in Ingrid Bergman v glavni vlogi, sloviti muzikal Pojmo v dežju (1952) in Zajtrk pri Tiffanyju (1961) z nepozabno Audrey Hepburn. September se bo začel z večno mojstrovino Francisa Forda Coppole, filmom Boter (1972). Znova se bomo lahko razvedrili ob novodobni zgodbi o Pepelki, filmu Čedno dekle z Julio Roberts (na sporedu bo 2. septembra), in točili solze ob ganljivi romantični drami Beležnica iz leta 2004 (4. septembra). Od novejših filmov si bo mogoče ogledati znanstvenofantastično komedijo Nesrečna bitja (Poor Things, 2023) in drugi del znanstvenofantastičnega filma Dune (2024). Na svoj račun bodo prišli tudi najmlajši, projekcije zanje se bodo začenjale ob 19.15. To soboto bodo lahko uživali ob ogledu ene najbolj priljubljenih Disneyjevih risank, Ratatouille. Otroški program bo sinhroniziran v hrvaški jezik, preostali filmi pa bodo na ogled v angleščini s hrvaškimi podnapisi.

Poleg filmske in kulinarične ponudbe je privlačna tudi lokacija: kino je postavljen na prostem.

Obiskovalcem bodo na voljo tudi kulinarične dobrote z vseh koncev sveta, kot so bao bunsi in mehiški takosi, manjkale ne bodo niti domače, hrvaške specialitete, na primer šibeniške cicvarde. Nekaj znanih hrvaških kuharskih mojstrov bo vihtelo kuhalnice, med njimi chef Duje Pisac, lastnik priljubljenega Chevap bara, ki je na Hrvaškem v kratkem času postal pravi hit, in chef Dino Bebić iz Šibenika, ki pripravlja tradicionalne hrvaške jedi na nov način.

Festival bo odprt vsak dan od 18. ure, ob koncu tedna od 14., če bodo vreme in temperature dopuščali. Projekcije se bodo začenjale ob 20.30, ob koncih tedna pa nekoliko pozneje, po koncu projekcij risank. Zvok filmov bo predvajan prek slušalk, ki si jih bo mogoče izposoditi, organizatorji izposojajo tudi odeje za ležanje.