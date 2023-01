Pesem mladega umetnika kot poročna zaobljuba (VIDEO)

Pevec, voditelj, novinar in odlični kuhar Žiga Deršek po krajšem premoru v svet pošilja novo skladbo. Medtem ko smo ga vajeni slišati v nežnih pop baladah in šansonih, se tokrat s skladbo Nekaj je v tebi predstavlja v živahnejših ritmih, ki vseeno premorejo nežnost in globino.

»Ob poplavi novih skladb se nisem želel priključiti h komercialnemu krogu muh enodnevnic, saj si želim, da skladba pomeni več kot samo to, da je. Globoko sem vdihnil in izdihnil. Prepustil sem se. Pesem smo posneli, a pri sebi sem potreboval še nekaj časa, da sem jo kot celoto tudi začutil. Kot da bi čakal na nekaj več, da po svoje dozori tudi v meni. Vseeno vztrajam, da ljudje skladbo začutijo šele takrat, ko jo začuti tudi izvajalec. In jaz sem jo na poroki z Evo, kjer sem jo zapel kot poročno zaobljubo. Dobila je nov pomen. Ob tako velikem dnevu se je morala zgoditi in očitno še nisem rekel zadnje besede. Morda pa je to šele začetek,« pravi mladi umetnik.

Medtem ko je Žiga z Vero Šolinc v preteklosti že sodeloval, je tokrat melodijo zaupal Ninu Ošlaku, priznanemu slovenskemu producentu in pevcu.