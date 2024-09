Ognjemet za Senidah, razprodala stadion v Beogradu (FOTO)

Stadion Tašmajdan v osrčju Beograda je nedavno pokal po šivih, ko je množica oboževalcev pevke Senidah z njo prepevala njene največje uspešnice. Slovenka črnogorskih korenin, ki zadnjih šest let z izjemno energijo osvaja Balkan ter z njim povezane evropske in svetovne države, je v zadnjih letih kot glavna izvajalka osvojila vse največje festivale v regiji, med drugim trikrat zapored Exit festival v Novem Sadu. Težko pričakovana samostojna turneja se je začela s prvim koncertom v Beogradu. »Beograd, hvala vam, brez vas se ta pravljica ne bi zgodila,« se je zahvalila pevka. Kot poročajo vsi večji mediji v Srbiji, je navdušila z izjemno izvedbo in spektakularnim šovom, na katerem ni manjkalo ognjenih učinkov in laserjev. Ob koncu so poskrbeli še za veličasten ognjemet.

Stadion je bil poln.

Producent šova je bil priznani slovenski producent in koreograf Anže Škrube, ki v zadnjem času deluje v Ameriki in sodeluje s svetovno priznanim r'n'b izvajalcem Chrisom Brownom. Na odru ob pevki niso manjkale plesalke, obogatena spremljevalna skupina pa je tokrat vključevala znane slovenske glasbenike: Tadej Košir na kitari, Igor Matković na trobenti, Bojan Zupančič na saksofonu, Martin Janežič - Buco na tolkalih, David Debevec na bobnih, Grega Robič na bas kitari, Anže Vrabec na klaviaturah in Domen Gantar na pozavni. Skupaj s srbskimi godalci in spremljevalnimi vokalisti so dodobra razgreli publiko. Na odru nista manjkala niti glavna producenta in soavtorja uspešnic Anže Kacafura, ki je igral klaviature, in Coby, ki se je pridružil kot vokalist pri pesmi 4 strane sveta. Obiskovalci so s Senidah prepevali vse njene največje uspešnice, kot so Mišići, Replay, 100%, Sladjana in Level, pa tudi manj znane skladbe.

Manjkalo ni niti slovenskih poslušalcev.

Na odru so ji družbo delale plesalke in obogatena spremljevalna skupina.

Na dan koncerta je pevka objavila svoj zadnji videospot z naslovom Omen, ki je bil hkrati otvoritvena pesem koncerta. »Dino Merlin me je poklical dan pred koncertom, mi zaželel srečo in me vprašal, s katero pesmijo bom začela. Ko sem mu povedala, da nameravam začeti z novo skladbo, mi je to odsvetoval, saj meni, da je na nastopu treba ljudi pritegniti že na začetku. Hvaležna sem mu za nasvet, vendar želim predstaviti svojo zgodbo, in verjamem, da se je na koncu izšlo tako, kot sem si zamislila,« je povedala Senidah. Njen nastop so si ogledale tudi nekatere domače glasbene zvezde, med drugim Lepa Brena, s katero je Senidah lani nastopila na Red Bullovem glasbenem spopadu, ter pevko Natašo Bekvalac. Po uspešnem koncertu Senidah napoveduje turnejo po večjih mestih v regiji, vendar podrobnosti o datumih in lokacijah še ostajajo skrivnost. Razkrila pa nam je, da si želi sklop koncertov skleniti z nastopom v svoji domači Ljubljani.