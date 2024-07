Odmevale so zimzelene uspešnice

Najstarejše slovensko mesto je gostilo že drugi Gala večer slovenske popevke. Nastopil je velik revijski orkester, ki ga sestavljata Big Band in simfoniki RTV Slovenija. Pod dirigentsko palico Lojzeta Krajnčana so nastopile legende slovenske popevke, okrepljene z mlado močjo – Oto Pestner, Alfi Nipič, Lado Leskovar, Tinkara Kovač, Nina Strnad, Raiven, Gregor Ravnik, Ana Soklič ter gostitelji, skupina Vox Arsana. Dogodek je posnela RTV Slovenija in ga bodo gledalci lahko v dveh delih občudovali na malih zaslonih. Gala večer sta povezovala Ljubica Mlinar in Andrej Geržina, voditelja oddaje Dobro jutro.

»Razprodan koncert je privabil ugledne goste iz vse države. Slovenska popevka navdušuje vse generacije poslušalcev in daje festivalu Arsana novo dimenzijo glasbenih presežkov, hkrati pa ohranja in razvija tradicijo in kulturo slovenske popularne glasbe,« je povedal Mladen Delin, direktor festivala Arsana, ki že napoveduje večer slovenske popevke na Ptuju prihodnje leto. »Še prej pa je treba poskrbeti, da festival Arsana izpeljemo, kot se spodobi, torej na najvišji možni ravni,« dodaja.

Že v petek prihaja Vlado Kreslin, sledijo skupina Mi2, ameriška skušina Naturally 7, Morgan James, Magnifico, Orkester slovenske filharmonije in Nina Pušlar.