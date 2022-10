Oboževalke v solzah, Martin odhaja

Trenutno ena najbolj priljubljenih mladih skupin na naših tleh je z novico, da jih zapušča basist Martin Jurkovič, osupnila svoje zveste oboževalke in oboževalce. Fantje so povedali, da je bila odločitev izključno njegova, skupina Joker Out za zdaj ostaja v štiričlanski zasedbi. Novica o njegovem odhodu iz skupine je po mnenju poslušalcev ta trenutek toliko bolj presenetljiva, saj okrog fantov še nikoli ni bilo večje evforije.

Konec avgusta so v svet poslali drugi studijski album Demoni. FOTO: MEDIASPEED.net

Konec avgusta so namreč v svet poslali album z naslovom Demoni in v Križankah pripravili spektakularen koncert, po njem pa so oboževalce razveselili še z novico, da bodo prihodnje leto nastopili v Stožicah. »Žal imamo za vas žalostno novico, ki jo bom začel z malo predzgodbe. Odkar smo se prvič dobili skupaj s fanti, smo sanjali o tem, kar smo dosegli zdaj, odkar smo izdali prvi album in odigrali dva razprodana koncerta v Cvetličarni. V zadnjem letu se nam je dejansko svet obrnil na glavo, z vidika, da smo se v Sloveniji uveljavili kot skupina, ki bo tukaj ostala in postala največja v Sloveniji. Letos smo igrali po celi Sloveniji, ustvarili drugi album in ga predstavili v Križankah,« je v posnetku, ki ga je skupina javno objavila, med drugim povedal Martin.

To je bila najtežja odločitev v mojem življenju, sploh zato, ker je skupina del mene, odkar pomnim.

Ob tem je dodal, da je skupina v njihovih življenjih tako postala nekaj več, sam pa je prišel do razpotja, ko se je moral odločiti, ali bo nadaljeval svoje življenje v glasbeno smer ali pa bo nadaljeval z drugimi cilji, ki jih je gradil poleg glasbene kariere. »Tako sem se odločil, da bom zapustil band. To je bila najtežja odločitev v mojem življenju, sploh zato, ker je del mene, odkar pomnim, in res sem doživel najlepša leta mladosti s temi fanti tukaj, za kar bom vedno hvaležen,« je med drugim dejal v videoposnetku, ki ga je band objavil na svojih profilih na družabnih omrežjih. Frontman Bojan Cvjetićanin je dodal, da Martin ostaja del skupine, le da ga na odru ne bo več z njimi.