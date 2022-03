Oboževalec Mitja je postal frontman legendarne slovenske skupine

Legendarna slovenska pop skupina Pop Design začenja novo poglavje, nedavno se jim je namreč pridružila mlada moč, glasbenik Mitja Šinkovec. »Šel sem na avdicijo, kamor me je povabil bobnar. Vprašal me je, ali bi pel v Pop Designu, in sem izstrelil, da pri priči pridem. Avdicija je bila sila zanimiva, nenavadna, pravzaprav. Dobili smo se na terasi in se dolgo pogovarjali. Tako dolgo, da sploh nismo nič peli! Potem se je nekdo spomnil in rekel, joj, pojdimo probat. In smo šli. Zapel sem Ko si na tleh. Po 30 sekundah so fantje rekli, da sem njihov,« pravi Mitja o tem, kako je postal član skupine.

Energije imajo toliko kot jaz ali celo še več. Včasih jih kar malce težko dohajam!

Velika prednost pri izbiri pevca je bila tudi ta, da je Mitja že zelo dolgo velik oboževalec skupine. Prav zato je na pamet znal vse skladbe in se je moral naučiti le dve ali tri. Kako pa se je znašel med preostalimi člani, že prekaljenimi mački?

»Glasba ima svoj DNK. Ni pomembna ta generacijska razlika, glasba namreč poenoti ljudi. Ujeli smo se brez težav,« pove. Fantje so mu dali vedeti, da jim je enakovreden, čeprav je nov in mlajši. »Energije imajo toliko kot jaz ali celo še več. Včasih jih kar malce težko dohajam! Nisem v manjvrednem položaju niti nimam tega občutka. Pravzaprav bi rekel, da je razlika med nami le v tem, da sem jaz malce bolj izobražen glede spleta in tehnologije,« pravi Mitja, ki treme pred nastopi nima. »Kakšen nastop smo že imeli. Po pravici povedano smo bili vsi, ne le jaz, malce na trnih. Ampak sprejem je bil več kot odličen. Trema ali ne, strah gor ali dol, treba je na oder, pred občinstvo, in pač odpeti, in to po najboljših močeh.« Prišle so tudi primerjave z znanima predhodnikoma Miranom Rudanom in Vilijem Resnikom. Kako ga z njima primerjajo drugi, ne ve, a zase pravi: »Z Rudanom sva si čisto nasprotje, z Resnikom pa sva si podobna. On je sicer po mojem še ostrejši od mene, gre čez mejo. Jaz koketiram z občinstvom, nagovarjam žensko publiko,« pove.

Mitjo smo lahko leta 2017 spremljali v oddaji Znan obraz ima svoj glas. FOTO: MEDIASPEED

Izvedeli smo še, da je Mitja za novo skladbo, ki jo bodo predstavili v kratkem, napisal glasbo. »Zgodilo se je spontano. Začeli smo se pogovarjati o novi skladbi, nič določenega, jaz sem imel pripravljenih nekaj zadev. Osnutek ene od skladb sem jim pokazal na vaji, bili so navdušeni. Lahko rečem, da mi je v veliko čast, da sem ustvaril prvo skladbo za skupino v novi zasedbi,« je ponosen. Tekst je napisal Tone Košmrlj.