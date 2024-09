Oboževalci glasbenike kujejo v zvezde, a cena uspeha je izredno visoka

K-pop, okrajšava za korejsko pop glasbo, je globalni fenomen, ki je v zadnjih letih postal izredno priljubljen po vsem svetu, a oboževalci niso nikjer drugje tako zagreti kot v domovini K-popa, kjer glasbeniki uživajo pravi kultni status. A kljub vsemu blišču ta industrija skriva mnoge temne plati, ki jih mladi ali ne želijo videti ali pa jih njihovi šefi preprosto pometejo pod preprogo.

Pot do uspeha je običajno dolga in zahtevna. Mnogi mladi se pogosto že v najstniških letih vključijo v tako imenovane agencije za talente, a to niso agencije, kot jih poznamo pri nas, kjer nadobudne ustvarjalce ali zvezdnike zgolj zastopajo, jim poskušajo najti delo in jih morda bodrijo, ko dela dolgo ni na spregled. Bodoči člani in članice K-pop skupin v njih preživijo leta, udeleževati se morajo intenzivnih treningov, tako pevskih kot plesnih, učijo se tujih jezikov in javnega nastopanja, kako komunicirati z mediji, z oboževalci, kaj javno povedati, kako hoditi, se nositi … Seznam je skorajda neskončen.

Menedžerji in agenti, ki pod okrilje vzamejo takšno skupino, hočejo z njo namreč služiti, ne pomagati mladim doseči njihove sanje, in k tem pogosto spada ustvarjanje povsem nove, večinoma fiktivne osebnosti.

Oboževalci jih častijo kot božanstva. FOTO: Soo-hyeon Kim/Reuters

Morajo biti ves čas privlačni

K-pop industrija je znana tudi po visokih standardih lepote in telesne pripravljenosti. Glasbeniki oziroma idoli, kot jim pravijo v Južni Koreji, morajo biti ves čas privlačni, kar mnogi dosegajo z lepotnimi popravki, seveda morajo biti urejene tudi frizure in oblačila, popolno morajo biti naličeni, ves čas se morajo smehljati ali smejati … V glavnem dajati vtis, da se v vsakem trenutku neizmerno zabavajo. K omenjenim visokim standardom lepote seveda sodi tudi vitka linija, zvezdnike korejskega popa šefi pogosto kontrolirajo in jim tudi brez zadržkov ter jasno povedo, da bo treba kakšen kilogram do dva shujšati, kar vodi v nezdrave prehranske navade in motnje hranjenja.

Od varovancev zahtevajo, da v javnosti skrivajo svoje zveze.

Kot da to še ne bi bilo dovolj, K-pop idole pogosto strogo nadzorujejo tudi v zasebnem življenju. Mnogo agencij od svojih varovancev zahteva, da v javnosti skrivajo svoje zveze, to bi lahko namreč slabo vplivalo na njihovo priljubljenost. Najstniki, med oboževalci K-pop skupin je ravno teh največ, namreč pogosto sanjarijo o ljubezni s katerim od svojih idolov, slednji pa morajo te sanje vzdrževati, so prepričani menedžerji. Zaradi vseh laži, ki jih morajo živeti iz dneva v dan, so psihične težave med glasbeniki pogoste, a jim odgovorni ne namenjajo prav dosti časa. Raje jih pometejo pod preprogo, saj bi vse, kar odstopa od popolnosti, negativno vplivalo na imidž skupine.

V agencijah za talente se med drugim učijo javnega nastopanja in tujih jezikov. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters

Pogosto pa so vsi ti pritiski preveč in ravno v tej industriji je zadnje leto največ samomorov. Mladi ne zmorejo pritiskov, opozarjajo psihologi in psihiatri, ki jih skrbi dejstvo, da v Južni Koreji kakor gobe po dežju vznikajo nove K-pop akademije, ki obljubljajo, da bodo iz povsem navadnih mladeničev in mladenk v kratkem času naredile zvezdnike. Za primerno plačilo, seveda.

Star komaj 25 let, ko ni več zmogel pritiska

Če je nekoč veljalo, da so mladi umirali problematični rockerji, razlog pa je bil v večini primerov prevelik odmerek drog, se na neslavni vrh po številu mnogo prezgodnjih smrti hitro prebijajo K-pop glasbeniki. Moon Bin, glavni pevec in plesalec zasedbe Astro, ki so ga oboževala dekleta od blizu in daleč, je bil star komaj 25 let, ko ni več zmogel pritiska.

Le dve leti starejši je bil Kim Jong-hyun, prav tako glavni vokalist zasedbe Shinee, ko si je vzel življenje. Sulli iz dekliške skupine f(x) je bila stara 25 let, ko jo je mrtvo v stanovanju našel brat, ki je bil obenem njen menedžer, le nekaj tednov pozneje se je za enako usodo odločila še ena zvezdnica Goo Hara, nekdanja članica zasedbe Kara. Stara je bila 28 let.