Obeta se nadaljevanje fantastične komedije

Ameriški režiser Kevin Smith je razkril, da pripravlja nadaljevanje fantastične komedije Dogma iz leta 1999. Pri tem upa, da bosta v filmu tudi tokrat nastopila danes hudo slavna igralca Ben Affleck in Matt Damon, ki sta v prvem delu igrala padla angela Bartlebyja in Lokija. Kakor poroča filmski portal Deadline, je Smith v dosedanjih napovedih precej samozavesten; razlog vidijo v tem, ker jima je prav on leta 1997 pomagal priti do vlog v filmu Dobri Will Hunting, za katerega sta napisala scenarij in prejela tudi oskarja. »Nadaljevanje Dogme bomo lahko posneli le, če bosta onadva tam. Zato računajte na to, da bosta,« je poudaril režiser.

Božjastna krščanska zgodba

V Dogmi, za katero je Kevin Smith napisal tudi scenarij, sta padla angela, ki sta ju upodobila Affleck in Damon, postavljala na glavo celotno vesoljno stvarstvo. Iskala sta izhod iz večnega pregnanstva v Wisconsinu, ko sta po naključju (ali pa tudi ne) naletela na popolni načrt vrnitve v paradiž: luknjo v verski dogmi, ki jima bi lahko omogočila ponovni vstop v raj. Enostavni načrt je imel le eno slabost: če bi jima to uspelo, bi to pomenilo, da je bog, ki ju je pregnal iz raja, zmotljiv, kar bi pomenilo konec celotnega vesolja.

Alanis Morissette, Alan Rickman in Kevin Smith med snemanjem Dogme FOTO: Profimedia

Problem je tudi v tem, da nihče ne ve, kaj se je zgodilo z bogom, ki bi lahko vse skupaj zelo hitro uredil. Zato se angel in cinični božji sel Metatron (Alan Rickman) odpravi do zadnje Jezusove sorodnice Bethany (Linda Fiorentino) in ji pove, da mora ustaviti padla angela oziroma prepričati kardinala Ignatiusa Glicka (George Carlin), naj si premisli glede obljube, ki bi lahko privedla do konca sveta, pri čemer ji bosta pomagala preroka – večna zadetka Jay in Tihi Bob (Jason Mewes in Kevin Smith). Na poti srečajo še črnega 13. apostola Rufusa (Chris Rock) in skupaj se odpravijo na pot usode. In na koncu le najdejo boga, ki pa je ženska; igra jo kanadska pevka Alanis Morissette.

Jay in Tihi Bob sta nastopila že v vrsti filmov. FOTO: Miramax

Premišljena verska satira

Verjetno ni treba reči, da je film razburil bolj konservativni del ameriških krščanskih vernikov, medtem ko se Rimskokatoliška cerkev ni nikoli uradno odzvala. Nekatere ameriške verske skupine – zlasti aktivistična Katoliška liga – so film obsodile kot bogokletnega, druge skupine pa so organizirale proteste pred kinodvoranami, kjer so ga predvajali. Režiser se je tudi sam udeležil enega od teh protestov in se pretvarjal, da nasprotuje filmu.

»Provokativna in drzna Dogma je neenakomerna, a premišljena verska satira, ki je hkrati spoštljiva in nespoštljiva,« so zapisali na ocenjevalnem portalu Rotten Tomatoes. Na splošno je film prejel precej ugodne ocene, sloviti filmski kritik Roger Ebert iz Chicago Sun-Timesa mu je podelil tri zvezdice in pol od štirih možnih.

Dogma je povzročila nekaj razburjenja med konservativnejšimi ameriškimi kristjani.

Dogma je imela to smolo, da je kljub solidnemu finančnemu uspehu v kinodvoranah (prihodkov je bilo več kot štirikrat več od proračuna) niso predvajali na pretočnih platformah, saj sta bila lastnika filma producenta Harvey in Bob Weinstein, pogodba pa je bila sestavljena v času pred razcvetom digitalnih pretočnih servisov. Kevin Smith je dolgo poskušal odkupiti film od njiju, a sta zahtevala smešne vsote, nakar je junija letos sporočil, da mu je končno uspelo kupiti lastni film. Dogma bo zdaj končno na voljo v digitalni obliki, Smith pa namerava organizirati tudi ponovna predvajanja v kinih.

O nadaljevanju je režiser razmišljal že skoraj dve desetletji; za zdaj še ni razkril zgodbe Dogme 2, dopušča pa možnost, da bodo namesto celovečernega filma raje posneli televizijsko serijo.