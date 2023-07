Obama raziskuje pomen dela

Za kaj delajo? Kaj neko službo naredi dobro? Česa se nadejajo za svojo prihodnost? Ta vprašanja v prihajajoči dokumentarni seriji v štirih delih pretresa nekdanji ameriški predsednik Barack Obama, ki se je za Netflixov dokumentarec Working: What We Do All Day prelevil v pripovedovalca, raziskovalca in komentatorja vsakdanjega življenja vsakdanjih Američanov, ki opravljajo vsakdanja dela. Poskuša se namreč dokopati odgovora, kaj jim delo v življenju pomeni. Odgovore je poskušal dobiti kar od njih samih: "Pogovarjal sem se z ameriškimi delavci iz različnih panog, da bom lahko razumel njihove službe in česa se nadejajo za svojo prihodnost." Seveda pa se ni mogel ogniti temu, da bi na vse pogledal tudi skozi oči nekdanjega predsednika, zaradi česar se dotakne tudi vprašanj rase, demokracije in državljanskih pravic.

Aktualne in pereče tematike

Gostinstvo, tehnični poklici, gradbeništvo, tovarniški delavci, prevozniki in prodajalci, socialni delavci. V vse te in več panog je pokukal Barack ter pri tem obravnaval različne aktualne in pereče tematike, kot so ugled določenega poklica, posledice razvoja umetne inteligence na vrsto del ter iskanje smisla pri določenih poklicih. "Serija raziskuje, kako ljudje v svojem poklicu najdejo pomen ter kako nas naše izkušnje in življenjski boji ter stiske povezujejo na človeški ravni. Ko zagotovimo, da vsi in vsak dobi občutek, da sta njihovo delo in doprinos cenjena, ko vsi dobijo pošteno plačilo, s katerim lahko preživijo, s tem utrdimo vezi med ljudmi in skupnostjo. In tedaj postane vse mogoče," je prepričan Obama.

17. maj je dan premiere Barackovega dokumentarca.

Navdih za dokuserijo, ki prihaja na pretočno platformo 17. maja, je nekdanji prvi mož Amerike dobil v knjigi Pulitzerjevega nagrajenca in vplivnega ameriškega levičarja Studsa Terkela, v knjigi Working. Ta je namreč "revolucionarno spremenila pogovor o delu, saj je navadne ljudi spraševal, kaj delajo ves dan. Serija to idejo prenaša v sodobni svet in ponuja intimne, zakulisne portrete življenja ljudi ter gledalcem omogoča novo razumevanje in spoštovanje dela, ki ga opravljajo vsak dan".

Serija že čez en teden prihaja do gledalcev. FOTO: Netflix

Delovno mamo z otrokom spremlja po nakupih in jo sprašuje, kaj ji delo pomeni. FOTO: Netflix

Serijo, ki jo režira Caroline Suh, sta leta 2018 producirala Concordia Studio in Higher Ground, produkcijska družba, ki jo je Obama ustanovil z ženo Michelle Obama. Ta hiša je sicer odkupila pravice za distribucijo z oskarjem nagrajenega dokumentarnega filma American Factory iz leta 2019, ki je prav tako obravnaval kulturo dela v ZDA.