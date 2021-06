Nova vloga v novi podobi

Bila bi tudi mamica

S svojim dosežkom je upravičeno zadovoljna, a težko se bo otresla obžalovanja, da ni zdravju že prej posvetila več pozornosti. Simpatična avstralska igralkaje lansko leto slovesno razglasila za leto zdravja in se otresla kar 30 kilogramov teže, novopridobljeno vitkost pa uspešno ohranja. A se vsekakor boji, da je bila škoda, ki jo je telesu povzročila pred prelomno odločitvijo, nepopravljiva.»Kar na jok mi gre, ko pomislim, kako malo mi je zdravje takrat pomenilo,« pove igralka, ki je nekoč tehtala 104 kilograme, a je z zmerno prehrano in vsakodnevno hojo dosegla cilj: 74 kilogramov, pri katerih zdaj trmasto in odločno vztraja.»Šele ko sem dopolnila 40 let in sklenila, da si bom zamrznila jajčeca ter si zagotovila možnost materinstva, sem spoznala, kako napačne so bile moje odločitve v preteklosti. Zdravniki so me namreč opozorili, da je uspeh celotnega postopka odvisen tudi od mojega zdravja in počutja. Ob njihovih besedah sem se streznila in obrnila nov list,« pove 41-letnica, ki je zaslovela predvsem s komičnimi vlogami.Tudi z najnovejšim projektom, prvim po preobrazbi, bo na ustnice vabila predvsem nasmehe, je prepričana Rebel, ki v Atlanti snema komedijo o vlogi nekdanje navijačice. Ta se namreč po 20 letih prebudi iz kome in se vrne v srednjo šolo, da bi znova zablestela s cofi v rokah in se okronala še z naslovom kraljice maturantskega plesa. Vloga kot nalašč za Rebel, ki je blestela že v številnih hollywoodskih uspešnicah, kot so vsi trije deli Prave note, izkazala pa se je tudi v komični drami Zajec Jojo.Lani si je privoščila predah od igre in se posvetila zdravju in počutju, po pravi recept pa je odpotovala v Avstrijo, v poseben velnes, kjer se je naučila pravilne hoje, s katero pokuri največ kalorij, in ustreznega prehranjevanja, s katerim si ne kopiči zalog, ampak si zagotovi ravno prav energije.»Naučila sem se, da moram hoditi zmerno, sploh ne hitro. In da s hojo najučinkoviteje odpravljam maščobe,« je povedala Rebel in še pojasnila, da je zaradi novega življenjskega sloga polna moči in volje. »Med hojo se kratkočasim s poslušanjem podkastov, najraje si privoščim kaj zabavnega, pozitivnega, spodbudnega. Pomembno je tudi, da se ukvarjam s svojimi čustvi, jih sproti predelujem. V preteklosti so se v meni kopičile številne nerešene težave in frustracije, zaradi katerih sem se tolažila s hrano. Tega si ne dovolim več. Moj cilj nikoli ni bil, da bi bila suha, ampak da ostanem zdrava. Z zdravjem pa pride še vse drugo. Ponosna sem, da sem v življenju končno našla ravnovesje.«V filmu o navijačici naj bi nastopila tudi, v zasedbi pa so šein