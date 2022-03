Nista čakala na pomlad, znana slovenska brata sta nazaj

Gašper in Primož Mihelič iz skupine 2B sta v zadnjem času prestala eno težjih življenjskih obdobij. Sicer nista edina glasbenika ali človeka, ki ju je to doletelo zaradi razmer v zadnjih dveh letih, je pa zanimivo, da je obdobje kljub njunim različnim karakterjem na oba vplivalo enako.

»Bilo je zelo težko, najbrž ne samo za naju, ampak za vse. Koncerti in stik s publiko nama pomenijo res veliko. Če ti to nekdo vzame, je kar velik šok in udarec,« pravita ob vrnitvi v ustaljeno življenje. Naučila sta se biti bolj potrpežljiva in srečna sama s sabo. Težko sta pri miru in se jima tako rekoč nenehno nekaj dogaja, potem pa se je to na vsem lepem povsem spremenilo. Postala sta bolj športno aktivna, rekreacije še vedno nista opustila.

»Vzela sva si čas vsak zase in poskušala biti čim bolj umirjena. Na koncu je važno, da preživiš,« pravita glasbenika. V zadnjih dveh letih se je nabralo nekaj materiala, v nedavno izdani skladbi sta se lotila svojih občutkov ter počutja. Skladba Ne čakaj na pomlad namreč govori tudi o njuni izkušnji.

Sicer pa sta brata aktivna na različnih koncih, Gašper denimo na eni od ljubljanskih glasbenih šol poučuje kitaro in piše glasbo za druge izvajalce, Primož pa opravlja delo producenta in poleg glasbe za 2B producira in aranžira glasbo za druge izvajalce.