Nika Zorjan razveselila svoje poslušalce: Prišel je dan, ki sem ga čakala več kot pol leta

Za glasbenike so trenutki, ko med svoje poslušalce pošljejo novo skladbo ali videospot, zelo posebni. Tak trenutek je zdaj dočakala tudi Nika Zorjan, ki je svojim sledilcem na družbenih omrežjih z veseljem sporočila, da je izdala novo pesem z naslovom Rojena, da mi je lepo.

»Končno je prišel ta dan, ki sem ga čakala več kot pol leta. Tu je, moja čisto sveža pesem – Rojena, da mi je lepo,« je zapisala na instagramu.

Glasbenica je ob tem dodala: »Življenje je polno nepredvidljivih trenutkov, a pomembno je vedeti, da smo tu, da živimo polno in srečno. Ne glede na vse, kar se nam zgodi, moramo najti srečo in veselje v sebi. Iz vsake negativne izkušnje zrasteš in spoznaš, kaj si želiš v življenju. Včasih moraš enostavno "potegniti črto", zaživeti naprej, se ceniti in si odpustiti napake, spakirati kovčke in se podati na potovanje z osebo, ki jo moraš imeti najraje – sebe.«

Imela je vozlič

Za Niko pretekli meseci niso bili najlažji, saj se je morala soočiti z eno neprijetnostjo. V pogovoru je razkrila, da je imela težave z glasilkami (imela je vozlič na njih), zaradi katerih se je bala, da nikoli več ne bo pela.

»Srce se mi je trgalo na tisoč koščkov, ko sem morala odpovedovati koncert za koncertom. Še nedavno nisem vedela, ali se bom lahko vrnila avgusta, kar sem si zadala. Vse skupaj me je po domače povedano malce ubijalo, saj za vozlič na glasilki ni zdravila in nisem vedela, kdaj bo prišel dan, ko bo že končno izginil, da bom lahko spet na odrih,« je dejala priljubljena pevka.

Za glasbenika so glasilke glavni instrument in lepo je videti, da Niki spet dobro služijo. Glasbenica je sicer imela svoj prvi nastop po večmesečnem premoru avgusta.